Răzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK

Răzvan Lucescu are derby important în Grecia, în ziua în care familia sa așteaptă vești cu sufletul la gură cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.
Fostul selecționer al României a fost mutat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, după ce a avut iarăși probleme cardiace.
Răzvan Lucescu, concentrat în timpul partidei PAOK – Panathinaikos
Răzvan Lucescu va reveni în România pentru a fi alături de tatăl său, dar tehnicianul a luat decizia de a sta pe bancă la meciul dintre PAOK și Panathinaikos, din play-off-ul Superligii Greciei.
Chiar dacă este îngrijorat de starea de sănătate a tatălui său, internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, Răzvan este foarte concentrat pe echipa sa.
Înaintea fluierului de start, antrenorul român a fost surprins în timp ce a avut o discuție scurtă cu arbitrul de centru, care a părut să îi transmită acestuia un mesaj scurt.
De asemenea, în timpul primei reprize, au apărut imagini cu Răzvan Lucescu, vizibil concentrat pe felul în care evoluează gruparea din Salonic.
Răzvan Lucescu with referee
— TheFootballZone (@football_t69515) April 5, 2026
Răzvan very focus
— TheFootballZone (@football_t69515) April 5, 2026
Răzvan Lucescu super focus in match
— TheFootballZone (@football_t69515) April 5, 2026
- Rafa Benitez, mesaj superb de susținere pentru familia Lucescu! Ce a declarat tehnicianul spaniol
- PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București
- Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos
- Ce a postat Dennis Man, după ce a devenit campion cu PSV în Olanda
- Dennis Man e campion în Olanda! PSV a cucerit al 27-lea titlu din istorie