Bogdan Racovițan, salariu de un milion de euro pe an! Cine a pus ochii pe stoperul român

Bogdan Racovițan mai are contract cu Rakow până în vara anului 2028, dar stoperul român în vârstă de 25 de ani are șanse mari să schimbe echipa în lunile următoare.

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Concret, acesta a primit o ofertă importantă, cu un salariu anual de un milion de euro. Suma de transfer oferită în schimbul său este de 2,5 milioane de euro.

Bogdan Racovițan, ofertat de Dinamo Kiev

Bogdan Racovițan poate schimba campionatul după patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul celor de la Rakow. Jurnalistul Rudi Galetti precizează faptul că pe numele românului a sosit o ofertă de 2,5 milioane de euro.

Clubul care și-a manifestat interesul pentru acesta este Dinamo Kiev, ba mai mult, ucrainenii au luat deja contact cu jucătorul și i-au promis un salariu anual de un milion de euro.

De când a ajuns în Polonia, Bogdan Racovițan a adunat 118 apariții pentru Rakow. Transferul în Ucraina este unul complicat, fotbalistul fiind sceptic în ceea ce privește viața dintr-o zonă afectată de război.