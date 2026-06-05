Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 3-4 (OT). Canes câştigă dramatic, în prelungiri, meciul 2 al finalei Cupei Stanley

Carolina Hurricanes a câştigat în prelungiri meciul al doilea al finalei Cupei Stanley. Echipa lui Rod Brind’Amour a învins-o pe Vegas Golden Knights cu 4-3 şi a restabilit egalitatea la general în această finală.

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Vegas a condus până la jumătatea reprizei a doua, dar Carolina a revenit pe final, marcând de trei ori. Nu a fost însă suficient, deoarece Mark Stone a trimis meciul în prelungiri, cu un minut şi 21 de secunde înainte de finalul timpului regulamentar. În overtime, un powerplay a făcut diferenţa, iar Seth Jarvis a fost eroul serii, aducând victoria.

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 3-4 (OT)

După 13 minute şi jumătate de joc, în care Carolina ataca, Mitch Marner a trimis o pasă superbă pentru Brett Howden, care a reuşit să deschidă scorul. Tot Brett Howden a majorat diferenţa, la doar câteva secunde după ce Carolina scăpase de un powerplay.

Chiar dacă Hurricanes căuta cu disperare golul, Carter Hart, portarul lui Vegas, părea de neînvins. Până la urmă, cu 9 minute şi 40 de secunde rămase din timpul regulamentar, Logan Stankoven a înscris şi a redus din diferenţă, după ce a recuperat pucul şi l-a învins pe Hart la capătul unei acţiuni personale.

După doar 2 minute şi 26 de secunde, Mark Jankowski a marcat primul său gol în play-off, restabilind egalitatea. La 2-2, a avut loc şi un moment controversat. Barbashev a trimis pucul în poarta lui Andersen, după ce acesta se afla deja sub portarul danez. Arbitrul a făcut semn imediat că reuşita nu este regulamentară, dar John Tortorella a cerut challenge. Arbitrii au revăzut faza, dar nu i-au dat dreptate, ceea ce a dus la un powerplay pentru Carolina. În situaţie de 5 vs 4, Carolina a trecut în avantaj, după ce Jordan Staal a deviat şutul lui Gostisbehere.