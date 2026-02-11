Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” - Antena Sport

Florentino Perez le declarase război celor de la UEFA, el fiind unul dintre cei care au dorit înființarea ”Superligii”, competiția care ar fi rivalizat cu UEFA Champions League.
După ce Barcelona a abandonat acest proiect și clubul Real Madrid a rămas singur în acest demers, „los blancos” au decis să renunțe definitiv la această competiție.
UEFA și Real Madrid, acord pentru „binele fotbalului european”
”Superliga” era marele proiect gândit de Florentino Perez care ar fi pus mari probleme Ligii Campionilor și celor de la UEFA, dar se pare că această competiție nu are un viitor în cele din urmă.
După ce până și Barcelona s-a retras din cadrul acestui demers, oficialii UEFA, împreună cu Florentino Perez și cu celelalte cluburi care ar fi susținut acest proiect, a ajuns la un acord „pentru binele fotbalului european”, care închide definitiv opțiunea unei ”Superligi”.
„UEFA, cluburile europene de fotbal (EFC) și Real Madrid C. F. au ajuns la un acord pentru binele fotbalului european la nivel de club.
După luni de discuții purtate în interesul fotbalului european, UEFA, cluburile europene de fotbal (EFC) și Real Madrid C. F. anunță că au ajuns la un acord de principiu pentru binele fotbalului european, respectând principiul meritului sportiv și subliniind sustenabilitatea pe termen lung a cluburilor și îmbunătățirea experienței fanilor prin utilizarea tehnologiei.
Acest acord de principiu va servi, de asemenea, la soluționarea litigiilor lor legate de Superliga Europeană, odată ce va fi implementat un acord final”, se arată în comunicatul oficial.
🚨 OFFICIAL: Real Madrid confirm agreement with UEFA as it’s OVER for the Super League.
“UEFA, the European Football Clubs (EFC), and Real Madrid C. F. reach an agreement for the good of European club football.
After months of discussions held in the interest of European… pic.twitter.com/mAXC99RN7w
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2026
- PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei
- Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc”
- Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!
- Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor
- Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle