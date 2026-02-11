Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” - Antena Sport

Florentino Perez le declarase război celor de la UEFA, el fiind unul dintre cei care au dorit înființarea ”Superligii”, competiția care ar fi rivalizat cu UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Barcelona a abandonat acest proiect și clubul Real Madrid a rămas singur în acest demers, „los blancos” au decis să renunțe definitiv la această competiție.

UEFA și Real Madrid, acord pentru „binele fotbalului european”

”Superliga” era marele proiect gândit de Florentino Perez care ar fi pus mari probleme Ligii Campionilor și celor de la UEFA, dar se pare că această competiție nu are un viitor în cele din urmă.

După ce până și Barcelona s-a retras din cadrul acestui demers, oficialii UEFA, împreună cu Florentino Perez și cu celelalte cluburi care ar fi susținut acest proiect, a ajuns la un acord „pentru binele fotbalului european”, care închide definitiv opțiunea unei ”Superligi”.

„UEFA, cluburile europene de fotbal (EFC) și Real Madrid C. F. au ajuns la un acord pentru binele fotbalului european la nivel de club.