Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” - Antena Sport

Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos”

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 16:49

Real Madrid și UEFA, acord total pentru binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat los blancos”

Florentino Perez și Aleksander Ceferin / Profimedia

Florentino Perez le declarase război celor de la UEFA, el fiind unul dintre cei care au dorit înființarea ”Superligii”, competiția care ar fi rivalizat cu UEFA Champions League.

După ce Barcelona a abandonat acest proiect și clubul Real Madrid a rămas singur în acest demers, „los blancos” au decis să renunțe definitiv la această competiție.

UEFA și Real Madrid, acord pentru „binele fotbalului european”

”Superliga” era marele proiect gândit de Florentino Perez care ar fi pus mari probleme Ligii Campionilor și celor de la UEFA, dar se pare că această competiție nu are un viitor în cele din urmă.

După ce până și Barcelona s-a retras din cadrul acestui demers, oficialii UEFA, împreună cu Florentino Perez și cu celelalte cluburi care ar fi susținut acest proiect, a ajuns la un acord „pentru binele fotbalului european”, care închide definitiv opțiunea unei ”Superligi”.

„UEFA, cluburile europene de fotbal (EFC) și Real Madrid C. F. au ajuns la un acord pentru binele fotbalului european la nivel de club.

După luni de discuții purtate în interesul fotbalului european, UEFA, cluburile europene de fotbal (EFC) și Real Madrid C. F. anunță că au ajuns la un acord de principiu pentru binele fotbalului european, respectând principiul meritului sportiv și subliniind sustenabilitatea pe termen lung a cluburilor și îmbunătățirea experienței fanilor prin utilizarea tehnologiei.

Acest acord de principiu va servi, de asemenea, la soluționarea litigiilor lor legate de Superliga Europeană, odată ce va fi implementat un acord final”, se arată în comunicatul oficial.

