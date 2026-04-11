Rinat Ahmetov, cuvinte emoționante pentru Mircea Lucescu: „La înmormântări te duci singur”

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 10:20

Rinat Ahmetov, ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu

Dispariția lui Mircea Lucescu a stârnit reacții puternice în lumea fotbalului, iar unul dintre cei care au venit să-și ia rămas bun a fost și Rinat Ahmetov, omul alături de care „Il Luce” a scris istorie la Șahtior Donețk.

Finanțatorul clubului ucrainean a fost prezent joi la București, unde a participat la priveghiul fostului tehnician, venind special pentru a-și lua rămas bun de la cel pe care l-a considerat nu doar antrenor, ci și prieten apropiat. Ulterior, Ahmetov s-a deplasat în Polonia, unde Șahtior a învins categoric formația AZ Alkmaar, scor 3-0, în sferturile Conference League.

După partidă, Ahmetov a vorbit emoționat despre momentul trăit la București și despre impactul uriaș pe care Lucescu l-a avut asupra fotbalului ucrainean.

„Am fost la București să-mi iau rămas bun. Un antrenor grozav. Pentru fotbalul ucrainean, este cu siguranță un antrenor grozav. A petrecut 12 ani la Șahtior. Am câștigat atâtea trofee împreună. L-am văzut și am consolat familia”, a declarat Ahmetov.

Omul de afaceri a avut cuvinte deosebite pentru familia fostului selecționer, evidențiind personalitatea soției sale, Neli Lucescu, dar și parcursul fiului său, Răzvan Lucescu.

„Neli e atât de fermecătoare, nu doar la înfățișare, ci și în spirit. Răzvan este un tip foarte serios. Are mai multe trofee decât avea Mircea la vârsta lui – un antrenor de top, cu reputație”, a adăugat Ahmetov.

Declarația care a impresionat cel mai mult a fost însă reflecția profundă despre viață și pierdere: „Știi, oamenii te invită la zile de naștere. Dar la înmormântări te duci singur”.

Perioada petrecută de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk rămâne cea mai de succes din istoria clubului. Sub comanda sa, formația ucraineană a cucerit opt titluri de campioană.

Paşte "la bucată". Românii stau zeci de minute la coadă pentru preparate tradiționale cumpărate cu porțiaPaşte "la bucată". Românii stau zeci de minute la coadă pentru preparate tradiționale cumpărate cu porția
Citește și:
Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum"
Observator
Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum"
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
12:19

Totul sau nimic pentru Kopic cu CFR Cluj: “Nu e ușor când rezultatele nu sunt bune”
12:18

Robert Lewandowski are oferta pe masă! Propunerea primită de atacantul polonez
11:46

Speranță pentru Mihai Popescu. Anunțul făcut de Mirel Rădoi despre plecarea lui
11:14

I-a închis ușa în nas lui Real Madrid! Ce se întâmplă cu starul cotat la 140 de milioane de euro: „NICI O ȘANSĂ”
11:01

Elias Charalambous, elogii pentru Mircea Lucescu: „O personalitate uriașă! A plecat dintre noi așa cum și-a dorit”
10:56

Mihai Stoica, aniversare specială de Paște: „Schitul Darvari este a doua mea casă”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 4 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 5 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă” 6 Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii