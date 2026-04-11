Rinat Ahmetov, cuvinte emoționante pentru Mircea Lucescu: „La înmormântări te duci singur”

Dispariția lui Mircea Lucescu a stârnit reacții puternice în lumea fotbalului, iar unul dintre cei care au venit să-și ia rămas bun a fost și Rinat Ahmetov, omul alături de care „Il Luce” a scris istorie la Șahtior Donețk.

Finanțatorul clubului ucrainean a fost prezent joi la București, unde a participat la priveghiul fostului tehnician, venind special pentru a-și lua rămas bun de la cel pe care l-a considerat nu doar antrenor, ci și prieten apropiat. Ulterior, Ahmetov s-a deplasat în Polonia, unde Șahtior a învins categoric formația AZ Alkmaar, scor 3-0, în sferturile Conference League.

După partidă, Ahmetov a vorbit emoționat despre momentul trăit la București și despre impactul uriaș pe care Lucescu l-a avut asupra fotbalului ucrainean.

„Am fost la București să-mi iau rămas bun. Un antrenor grozav. Pentru fotbalul ucrainean, este cu siguranță un antrenor grozav. A petrecut 12 ani la Șahtior. Am câștigat atâtea trofee împreună. L-am văzut și am consolat familia”, a declarat Ahmetov.

Omul de afaceri a avut cuvinte deosebite pentru familia fostului selecționer, evidențiind personalitatea soției sale, Neli Lucescu, dar și parcursul fiului său, Răzvan Lucescu.