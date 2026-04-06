Andrei Nicolae Publicat: 6 aprilie 2026, 8:17

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a surclasat-o pe AS Roma în derby: Nu era de la sine înțeles

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Presa din Italia a venit după victoria Interului din derby-ul cu AS Roma cu articolele clasice în care au fost oferite note jucătorilor celor două formații, dar și antrenorilor angrenați pe margine. Cristi Chivu a fost lăudat de jurnaliștii din “cizmă”, care au menționat că tehnicianul român merită aplauze pentru cum a jucat echipa sa după o serie negativă.

Inter a luat o gură imensă de oxigen în lupta pentru titlu din Italia după ce a câștigat cu un categoric 5-2 meciul de pe teren propriu contra celor de la AS Roma. Cu Lautaro Martinez revenit pe teren după accidentare, “nerazzurrii” au defilat, golurile fiind marcate de atacantul argentinian, care și-a trecut în cont o “dublă”, și de Calhanoglu, Thuram și Barella.

Chivu, notat cu 7 de presa din Italia după Inter – AS Roma 5-2

După meciul care a oprit seria de trei meciuri fără victorie în Serie A a Interului, jurnaliștii din Italia au acordat credit echipei lui Chivu și implicit și tehnicianului de 45 de ani. Cei de la tuttomercatoweb.com i-au acordat românului nota 7 în materialul în care au acordat note jucătorilor și antrenorilor, punctând că prestația elevilor săi nu era neapărat una așteptată.

Nu era de la sine înțeles că o echipă care a suferit ar putea juca un astfel de meci. Merită multe laude și, ca toți jucătorii săi, merită aplauze“, a scris presa din Italia.

Inter venea la meciul cu AS Roma după ce înainte de pauza internațională pierduse derby-ul local cu AC Milan, după care remizase cu Fiorentina și Atalanta. După victoria cu 5-2, “nerazzurrii” s-au îndepărtat la nouă puncte de AC Milan și la 10 de Napoli, care se înfruntă în meci direct luni seara.

Chivu a bătut Roma cu 5-2, dar a început conferinţa cu un mesaj pentru Mircea Lucescu

La conferinţa de presă susţinută după meci, tehnicianul român a ţinut să înceapă cu un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu. Antrenorul de 80 de ani este în comă la Spitalul Universitar şi trece printr-o cumpănă, aşa că toţi marii campioni sunt alături de el. “Ne rugăm cu toţii să fie bine”, a fost mesajul lui Chivu.

Ne rugăm cu toţii să fie bine, să îşi revină. Din punct de vedere uman e o persoană extraordinară, aşa cum ştim cu toţii. Toate gândurile bune pentru el, pentru familia lui.

În aceste momente, deloc uşoare, trebuie să ne rugăm”, a spus Chivu, la începutul conferinţei de presă susţinută după Inter – Roma 5-2.

