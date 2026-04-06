Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a surclasat-o pe AS Roma în derby: “Nu era de la sine înțeles”

Presa din Italia a venit după victoria Interului din derby-ul cu AS Roma cu articolele clasice în care au fost oferite note jucătorilor celor două formații, dar și antrenorilor angrenați pe margine. Cristi Chivu a fost lăudat de jurnaliștii din “cizmă”, care au menționat că tehnicianul român merită aplauze pentru cum a jucat echipa sa după o serie negativă.

Inter a luat o gură imensă de oxigen în lupta pentru titlu din Italia după ce a câștigat cu un categoric 5-2 meciul de pe teren propriu contra celor de la AS Roma. Cu Lautaro Martinez revenit pe teren după accidentare, “nerazzurrii” au defilat, golurile fiind marcate de atacantul argentinian, care și-a trecut în cont o “dublă”, și de Calhanoglu, Thuram și Barella.

Chivu, notat cu 7 de presa din Italia după Inter – AS Roma 5-2

După meciul care a oprit seria de trei meciuri fără victorie în Serie A a Interului, jurnaliștii din Italia au acordat credit echipei lui Chivu și implicit și tehnicianului de 45 de ani. Cei de la tuttomercatoweb.com i-au acordat românului nota 7 în materialul în care au acordat note jucătorilor și antrenorilor, punctând că prestația elevilor săi nu era neapărat una așteptată.

“Nu era de la sine înțeles că o echipă care a suferit ar putea juca un astfel de meci. Merită multe laude și, ca toți jucătorii săi, merită aplauze“, a scris presa din Italia.

Inter venea la meciul cu AS Roma după ce înainte de pauza internațională pierduse derby-ul local cu AC Milan, după care remizase cu Fiorentina și Atalanta. După victoria cu 5-2, “nerazzurrii” s-au îndepărtat la nouă puncte de AC Milan și la 10 de Napoli, care se înfruntă în meci direct luni seara.