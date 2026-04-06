Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 8:47

Cine îl poate opri pe Zhao Xintong? Chinezul a intrat în istorie după ce l-a spulberat şi pe Judd Trump

Zhao Xintong şi Judd Trump - Profimedia Images

Zhao Xintong (29 de ani) a intrat în istoria snookerului, după ce a devenit primul jucător care se impune în acelaşi an la cele trei turnee din Players Series, World Grand Prix, Players Championship şi Tour Championship.

Felul în care a reuşit să îşi adjudece ultimul trofeu i-a făcut pe mulţi să creadă că cel poreclit “Ciclonul” este favorit să câştige şi titlul mondial la Crucible, acolo unde va merge să îşi apere succesul răsunător de anul trecut.

Zhao Xintong e de neoprit

După ce l-a învins pe John Higgins cu 10-1 în semifinale, Xingtong a trecut şi de idolul său Judd Trump în finala de la Tour Championship, cu 10-3, adjudecându-şi şi un cec de 150.000 de lire sterline.

“Judd este jucătorul meu favorit, ştiu cât de bun poate fi şi ce poate face la masa de snooker. Am fost atât de fericit să joc o finală contra lui şi, din fericire pentru mine, să o şi câştig. Manchester e un oraş minunat, iar publicul a fost fantastic în această săptămână.

Nu am simţit multă presiune, am încercat doar să mă bucur de timpul petrecut la masă. Acest succes e foarte important pentru mine, nimeni nu își doreşte să ajungă într-o finală şi să o piardă. Urmează Campionatul Mondial şi sper să îmi menţin această formă şi acolo”, a spus ocupantul locului 4 mondial, citat de eurosport.ro.

Zhao Xingtong se gândeşte deja la Campionatul Mondial ce se va desfăşura în perioada 18 aprilie – 4 mai. Asiaticul poate deveni numărul unu mondial dacă se va impune la Crucible şi Judd Trump va fi eliminat în primul tur.

Chinezul este şi favoritul specialiştilor pentru un succes la Mondial. Bookmakerii i-au oferit o cotă de 3.75, următorii fiind Judd Trump şi Ronnie O`Sullivan, cu cote de 5.00, dar şi Mark Selby, cu o cotă de 8.00.

