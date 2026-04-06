Pleacă Gâlcă de la Rapid în vară? Florin Prunea a dat verdictul după eșecul giuleștenilor cu “U” Cluj

Rapid a suferit al doilea eșec la rând în play-off, scor 1-2 cu “U” Cluj, iar după meciul din Giulești au început să apară semne de întrebare asupra viitorului lui Costel Gâlcă la echipa alb-vișinie. Întrebat pe seama acestui subiect, Florin Prunea nu crede că antrenorul de 54 de ani își va părăsi formația, ținând cont că obiectivul clubului este mai degrabă accederea în cupele europene, ci nu titlul.

Rapid a pierdut pasul cu zona de vârf a Ligii 1 după ce a suferit un nou eșec în play-off în fața liderului “U” Cluj, la capătul unui meci din etapa a treia. Giuleștenii au condus cu 1-0, însă au fost întorși de “dubla” lui Mendy, iar în prezent sunt la cinci puncte de prima poziție ocupată de ardeleni.

Florin Prunea nu-l vede pe Costel Gâlcă plecat de la Rapid

Deși au mai rămas șapte etape de disputat din play-off, șansele la titlu ale Rapidului s-au diminuat, motiv pentru care în studioul unei emisiuni a ajuns să se vorbească despre posibila plecare a lui Costel Gâlcă la finalul stagiunii actuale. Ținând cont că alb-vișiniii au început partea a doua a campionatului de pe locul 2, la două puncte de Univ. Craiova, câștigarea trofeului Ligii 1 devenise cel mai probabil un obiectiv.

Cu toate acestea, Florin Prunea nu crede că Gâlcă ar urma să plece de la club chiar și dacă Rapid nu va câștiga campionatul, deoarece obiectivul său inițial ar fi fost altul, și anume calificarea în cupele europene. Ca acest lucru să se întâmple, giuleștenii trebuie să se claseze între primele trei din play-off, condiție care momentan este îndeplinită.

“Nu cred (n.r. că va pleca de la echipă), Costel (n.r. Gâlcă) are ca obiectiv primele trei locuri. Ei încă sunt în obiectiv, nu știu dacă s-a stabilit de la bun început titlul“, a spus fostul portar din Generația de Aur, potrivit digisport.ro.