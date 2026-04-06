Pleacă Gâlcă de la Rapid în vară? Florin Prunea a dat verdictul după eșecul giuleștenilor cu “U” Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 6 aprilie 2026, 8:44

Rapid a suferit al doilea eșec la rând în play-off, scor 1-2 cu “U” Cluj, iar după meciul din Giulești au început să apară semne de întrebare asupra viitorului lui Costel Gâlcă la echipa alb-vișinie. Întrebat pe seama acestui subiect, Florin Prunea nu crede că antrenorul de 54 de ani își va părăsi formația, ținând cont că obiectivul clubului este mai degrabă accederea în cupele europene, ci nu titlul.

Rapid a pierdut pasul cu zona de vârf a Ligii 1 după ce a suferit un nou eșec în play-off în fața liderului “U” Cluj, la capătul unui meci din etapa a treia. Giuleștenii au condus cu 1-0, însă au fost întorși de “dubla” lui Mendy, iar în prezent sunt la cinci puncte de prima poziție ocupată de ardeleni.

Florin Prunea nu-l vede pe Costel Gâlcă plecat de la Rapid

Deși au mai rămas șapte etape de disputat din play-off, șansele la titlu ale Rapidului s-au diminuat, motiv pentru care în studioul unei emisiuni a ajuns să se vorbească despre posibila plecare a lui Costel Gâlcă la finalul stagiunii actuale. Ținând cont că alb-vișiniii au început partea a doua a campionatului de pe locul 2, la două puncte de Univ. Craiova, câștigarea trofeului Ligii 1 devenise cel mai probabil un obiectiv.

Cu toate acestea, Florin Prunea nu crede că Gâlcă ar urma să plece de la club chiar și dacă Rapid nu va câștiga campionatul, deoarece obiectivul său inițial ar fi fost altul, și anume calificarea în cupele europene. Ca acest lucru să se întâmple, giuleștenii trebuie să se claseze între primele trei din play-off, condiție care momentan este îndeplinită.

Nu cred (n.r. că va pleca de la echipă), Costel (n.r. Gâlcă) are ca obiectiv primele trei locuri. Ei încă sunt în obiectiv, nu știu dacă s-a stabilit de la bun început titlul“, a spus fostul portar din Generația de Aur, potrivit digisport.ro.

Rapid poate coborî pe 4 în play-off în cazul în care CFR Cluj se va impune luni seara în derby-ul etapei contra Universității Craiova.

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
Fanatik.ro
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
8:24

Alex Dobre, criticat după ce a intrat în conflict cu fanii Rapidului, înainte de scandalul uriaş din Giuleşti
8:17

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a surclasat-o pe AS Roma în derby: “Nu era de la sine înțeles”
8:05

Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
7:50

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
7:47

Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
7:33

Chivu a bătut Roma cu 5-2, dar a început conferinţa cu un mesaj pentru Mircea Lucescu: “Să ne rugăm!”
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu