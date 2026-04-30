“Am 5 Ligi ale Campionilor”. Cristiano Ronaldo, show după ce a marcat golul 970 și a fost provocat de un suporter

Andrei Nicolae Publicat: 30 aprilie 2026, 9:11

Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției după ce a marcat un nou gol și a ajutat-o pe Al-Nassr să obțină o victorie uriașă contra lui Al-Ahli, succes important în lupta pentru titlu din Arabia Saudită. După ce a ajuns la borna de 970 de reușite, lusitanul a fost provocat de un fan al rivalilor căruia i-a răspuns pe măsură.

Ronaldo a fost numai un zâmbet după ce Al-Nassr a învins-o pe Al-Ahli cu scorul de 2-0 și și-a consolidat poziția de lider în Saudi Pro League. Partida de la Riad a fost decisă de o reușită a lui “CR7” cu o lovitură de cap și de un gol marcat de Kingsley Coman, unul dintre celelalte staruri ale formației antrenate de Jorge Jesus.

Ronaldo, replică genială pentru un fan provocator

După meci, Ronaldo s-a dus să ofere un interviu, iar suporterii lui Al-Ahli au încercat să îl provoace pe atacantul lusitan și să râdă pe seama faptului că el încă nu a reușit să câștige vreun trofeu de când a venit la Al-Nassr.

Fanii formației Matthias Jaissle îi strigau lui “CR7” că tocmai ce au reușit să își apere titlul de campioană continentală, după ce au cucerit pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor Asiei. Clubul din Arabia Saudită a învins-o recent în marea finală pe Machida Zelvia cu scorul de 1-0, după ce a jucat cu un om în minus.

Fotbalistul de 41 de ani le-a dat un răspuns pe măsură fanilor lui Al-Ahli și le-a spus cu zâmbetul pe buze: “Eu am 5 Champions League-uri“, referindu-se nu la cea mai tare competiție inter-cluburi din Asia, ci la cea din Europa, unde este și golgheter all-time. “CR7” a vrut să arate că are mai multe trofee continentale decât întreaga echipă a lui Al-Ahli și că el a scris istorie în competiția mult mai importantă și mai galonată.

Ronaldo își continuă drumul spre borna de 1000 de goluri și mai are cinci meciuri oficiale în acest sezon la Al-Nassr care îl pot ajuta să se apropie. “CR7” mai are patru meciuri de disputat în campionat, finala Ligii Campionilor Asiei 2, după care își îndreaptă atenția spre World Cup 2026, turneu transmis în exclusivitate în Universul Antena.

Loading ... Loading ...
