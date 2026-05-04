Neymar și-a ieșit din minți la antrenament! L-a luat la palme pe fiul lui Robinho! Ce a „îndrăznit” să facă acesta

Neymar iese din nou în evidență din motive greșite. La ultimul antrenament al celor de la Santos, Neymar s-a luat la ceartă cu fiul lui Robinho.
Motivul? Acesta „a avut tupeul” să-l dribleze pe Neymar.
Neymar i-a dat o palmă fiului lui Robinho
Conform celor de la Globoesporte, cearta dintre Neymar și puștiul de 18 ani a pornit după un dribling făcut de fiul fostului star de la Real Madrid. Neymar l-a acuzat de lipsă de respect și l-a „pedepsit” cu un tackling dur.
Robinho Jr a sărit să-i reproșeze intrarea și cei doi s-au împins și a fost necesară intervenția colegilor pentru ca lucrurile să nu degenereze. Conform jurnaliștilor brazilieni, Neymar i-a dat și o palmă lui Robinho Jr.
Neymar și-ar fi cerut scuze după antrenament pentru momentul de impulsivitate, iar situația s-a detensionat. Globoesporte mai scrie că cei doi au o relație foarte apropiată: Robinho Jr îl consideră un mentor pe Neymar, cel care a fost mereu apropiat de familia sa.
Santos joacă următorul meci în Copa Sudamericana împotriva lui Recoleta din Paraguay.
