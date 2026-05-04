Starul lui Cristi Chivu de la Inter, replică pentru contestatari după titlul cucerit: “Au spus că eram terminat”

Federico Dimarco, jucătorul lui Inter Milano, a recunoscut că titlul câştigat în Serie A în stagiunea 2025-2026 “înseamnă foarte mult” după dezamăgirile din sezonul trecut şi a dedicat acest scudetto “celor care au spus că era terminat”, relatează site-ul Football Italia.

Inter sărbătoreşte al 21-lea Scudetto din istoria sa, al doilea din ultimii trei ani. Este primul Scudetto ca antrenor pentru Cristian Chivu, care a devenit primul tehnician străin ce câştigă titlul în Serie A de la Jose Mourinho în 2010.

Dimarco a fost unul dintre jucătorii importanţi din acest sezon, contribuind la 25 de goluri în toate competiţiile.

“Este un sentiment uimitor. Să vezi Milano colorat în negru şi albastru este special”, a declarat fundaşul italian pentru Inter TV, prin intermediul FcInter1908.

“Este ca un nou început după marile dezamăgiri din sezonul trecut. Noi am reluat cursa împreună cu echipa şi membrii staffului. Am muncit din greu şi ne-am realizat visul celui de-al 21-lea Scudetto”, a spus Dimarco.