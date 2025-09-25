Sergio Ramos a ratat o "Panenka" atunci când echipa sa conducea cu 1-0. A urmat o mare umilinţă pentru iberic - Antena Sport

Sergio Ramos, în timpul unui meci al lui Monterrey / Profimedia

Sergio Ramos a oferit un moment deloc caracteristic lui în partida din campionatului Mexicului dintre Toluca și Monterrey. La scorul de 1-0 pentru echipa sa, fundașul iberic și-a asumat responsabilitatea de a executa o lovitură de la 11 metri, însă a eșuat lamentabil.

La finalul partidei, Toluca s-a impus cu un scor zdrobitor în fața trupei care i-a trimis în partea a doua și pe Anthony Martial și Lucas Ocampos în teren.

Sergio Ramos, “Panenka” eșuată

În duelul din Liga MX dintre Toluca și Monterrey, formația oaspete a deschis repede scorul și a avut ocazia de a-și dubla avantajul prin Sergio Ramos. Cvadruplul câștigător al Ligii Campionilor a vrut să îl execute pe portarul advers cu “sânge rece”, însă “scărița” a fost anticipată de goalkeeper, care a rămas pe mijlocul porții.

Cosas que nunca imaginé ver en mi vida:

Sergio Ramos fallando un penal a lo Panenka contra un cabrón que le dicen “Manos Guangas” pic.twitter.com/mAlgfRcoo9

— Martinalgui (@MartinoliCuri) September 25, 2025

După doar câteva secunde, Toluca a plecat pe contraatac și a avut o șansă rarisimă de a restabili egalitatea, însă au ratat pe puțin. La doar câteva minute distanță, gazdele s-au dezlănțuit și au marcat trei goluri în 11 minute.