Suarez i-a stricat debutul lui Lewandowski în MLS. „Dublă” a uruguayanului + autogol de cascadorii râsului

Robert Lewandowski a debutat în MLS la noua sa echipă, Chicago Fire, cu o înfrângere, după ce formația din statul Illionois a fost învinsă în deplasare de o echipă a lui Inter Miami condusă din teren de Luis Suarez. Uruguayanul a marcat două goluri într-un duel în care el și restul de pe teren au fost martori la un autogol comic.

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Inter Miami și Chicago Fire s-au întâlnit în MLS într-un duel care a pus față în față doi dintre cei mai buni atacanți pe care i-a avut epoca modernă a „sportului rege”, și anume Suarez și Lewandowski. Pentru polonez, duelul din Florida a reprezentat debutul său în SUA după patru ani petrecuți pe Camp Nou, la Barcelona.

Suarez l-a învins pe Lewandowski în MLS

Meciul a început mai bine pentru Chicago Fire, care a profitat de o fază de cascadorii râsului ce a condus către deblocarea tabelei. Fundașul lui Inter Miami, Ian Fray, fiind presat, a pasat la portar, însă goalkeeper-ul Rocco Novo Rios a dat pe lângă minge, iar balonul s-a scurs în plasă.

Man this own goal is bad… not a good look pic.twitter.com/E4Q4ke8n7f

— MLS Moves (@MLSMoves) July 23, 2026

Inter Miami nu s-a lăsat totuși mai prejos, iar la nici 10 minute distanță, Luis Suarez a restabilit egalitatea dintr-un penalty. După pauză, uruguayanul a mai înscris o dată după o combinație frumoasă cu German Berterame. În minutul 67, Chicago Fire a egalat la rândul ei, însă ultimul cuvânt i-a aparținut până la urmă campioanei en-titre din MLS.