Suarez i-a stricat debutul lui Lewandowski în MLS. „Dublă” a uruguayanului + autogol de cascadorii râsului

Robert Lewandowski a debutat în MLS la noua sa echipă, Chicago Fire, cu o înfrângere, după ce formația din statul Illionois a fost învinsă în deplasare de o echipă a lui Inter Miami condusă din teren de Luis Suarez. Uruguayanul a marcat două goluri într-un duel în care el și restul de pe teren au fost martori la un autogol comic.
Inter Miami și Chicago Fire s-au întâlnit în MLS într-un duel care a pus față în față doi dintre cei mai buni atacanți pe care i-a avut epoca modernă a „sportului rege”, și anume Suarez și Lewandowski. Pentru polonez, duelul din Florida a reprezentat debutul său în SUA după patru ani petrecuți pe Camp Nou, la Barcelona.
Suarez l-a învins pe Lewandowski în MLS
Meciul a început mai bine pentru Chicago Fire, care a profitat de o fază de cascadorii râsului ce a condus către deblocarea tabelei. Fundașul lui Inter Miami, Ian Fray, fiind presat, a pasat la portar, însă goalkeeper-ul Rocco Novo Rios a dat pe lângă minge, iar balonul s-a scurs în plasă.
Man this own goal is bad… not a good look pic.twitter.com/E4Q4ke8n7f
— MLS Moves (@MLSMoves) July 23, 2026
Inter Miami nu s-a lăsat totuși mai prejos, iar la nici 10 minute distanță, Luis Suarez a restabilit egalitatea dintr-un penalty. După pauză, uruguayanul a mai înscris o dată după o combinație frumoasă cu German Berterame. În minutul 67, Chicago Fire a egalat la rândul ei, însă ultimul cuvânt i-a aparținut până la urmă campioanei en-titre din MLS.
Berterame 🤝 Suarez
Beautiful stuff from Miami and Luis Suarez has a brace! pic.twitter.com/9zY4pPSxqt
— Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026
Preston Plambeck, un puști american de 20 de ani, a dat lovitura și a înscris golul victoriei pentru trupa din Florida, care a ajuns la 34 de puncte în Conferința de Est, la cinci distanță de liderul Nashville SC. Inter se află pe locul 2 în acest moment, fiind urmată chiar de Chicago Fire, care are un meci în minus și e la opt puncte distanță.
Antoine Griezmann a debutat și el în MLS. Gol marcat de atacantul francez
Lewandowski nu a fost unicul jucător venit din La Liga care a debutat în MLS azi noapte, pentru că și Antoine Griezmann a semnat prima sa partidă în campionatul nord-american pentru Orlando City.
Clubul din Florida a evoluat împotriva lui San Jose Earthquakes și a reușit să marcheze o dată într-o partidă care s-a încheiat cu scorul de 4-0.
ANTOINE GRIEZMANN!!
Grizi gets his first goal in MLS on his debut. 🇫🇷🤙🤙 pic.twitter.com/sawo0h1yLJ
— Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026
Orlando City e pe locul 10 în Conferința din Est din MLS, la două puncte distanță de un loc în 16-imile de finală din play-off, în timp ce San Jose e pe 2 în Vest.
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