Suma uriașă pe care Cristiano Ronaldo o încasează pentru o postare pe Instagram

Radu Constantin Publicat: 17 martie 2026, 11:48

Cristiano Ronaldo după un gol marcat pentru Al Nassr / Profimedia Images

Cristiano Ronaldo continuă să domine nu doar pe terenul de fotbal, ci și în mediul online, acolo unde fiecare postare îi aduce câștiguri impresionante. Starul portughez, care evoluează în prezent pentru Al-Nassr, este considerat cel mai influent sportiv de pe rețelele sociale, iar veniturile generate pe Instagram confirmă acest statut.

Potrivit specialiștilor citați de Marketing Master, o singură postare publicată de Ronaldo pe platforma socială este evaluată la aproximativ 3,2 milioane de dolari. Portughezul deține și recordul pentru cel mai urmărit cont de Instagram din lume, cu peste 672 de milioane de urmăritori.

În clasamentul celor mai populare conturi, Ronaldo este urmat de marele său rival, Lionel Messi. Topul este completat de vedete internaționale precum Selena Gomez, Kylie Jenner și Dwayne Johnson.

Impactul uriaș al portughezului se vede și în proiectele sale din afara terenului. Recent, clubul spaniol UD Almería, unde Ronaldo a devenit acționar, a înregistrat o creștere semnificativă pe Instagram după oficializarea parteneriatului.

În doar câteva săptămâni, echipa din Segunda División a ajuns la aproximativ 3,3 milioane de urmăritori, devenind al cincilea cel mai urmărit club din fotbalul spaniol pe această platformă.

