Tragedie în amicalul Mexic – Portugalia. Un suporter a murit după ce a căzut în gol

Partida amicală disputată de Portugalia contra Mexicului a fost marcată de o tragedie petrecută înainte de fluierul de start. Un fan aflat sub influența băuturilor alcoolice a murit după ce a încercat să sară de la un nivel al altul al lojilor VIP.

Duelul dintre Mexic și Portugalia trebuia inițial să fie o sărbătoare, ținând cont că reprezenta momentul în care Estadio Azteca urma să găzduiască primul meci de la renovarea sa amplă. Partida s-a jucat, însă a căzut în plan secund, pentru că un suporter și-a pierdut viața după ce a căzut în gol.

Cum s-a produs tragedia de pe Estadio Azteca?

Potrivit jurnaliștilor de la abola.pt, care au preluat informațiile de la autoritățile mexicane, un bărbat a încercat să sară de la al doilea la primul nivel al unei boxe VIP. El a încercat să se cațere peste o barieră aflată pe exteriorul structurii, însă a căzut un gol până la parter.

Suporterul a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă medicii nu au mai putut să îl salveze. Sursa citată anterior notează că la partida de pe Estadio Azteca au fost implementate măsuri speciale privind vânzarea băuturilor alcoolice, dar acestea nu au fost interzise pe deplin.

Duelul dintre Mexic și Portugalia s-a încheiat cu un 0-0, la capătul unei partide în care au fost trase doar trei șuturi spre poartă.