Home | Fotbal | Fotbal extern | Tragedie în amicalul Mexic – Portugalia. Un suporter a murit după ce a căzut în gol

Tragedie în amicalul Mexic – Portugalia. Un suporter a murit după ce a căzut în gol

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 9:37

Tragedie în amicalul Mexic – Portugalia. Un suporter a murit după ce a căzut în gol

Estadio Azteca, gazda meciului Mexic - Portugalia / Profimedia

Partida amicală disputată de Portugalia contra Mexicului a fost marcată de o tragedie petrecută înainte de fluierul de start. Un fan aflat sub influența băuturilor alcoolice a murit după ce a încercat să sară de la un nivel al altul al lojilor VIP.

Duelul dintre Mexic și Portugalia trebuia inițial să fie o sărbătoare, ținând cont că reprezenta momentul în care Estadio Azteca urma să găzduiască primul meci de la renovarea sa amplă. Partida s-a jucat, însă a căzut în plan secund, pentru că un suporter și-a pierdut viața după ce a căzut în gol.

Cum s-a produs tragedia de pe Estadio Azteca?

Potrivit jurnaliștilor de la abola.pt, care au preluat informațiile de la autoritățile mexicane, un bărbat a încercat să sară de la al doilea la primul nivel al unei boxe VIP. El a încercat să se cațere peste o barieră aflată pe exteriorul structurii, însă a căzut un gol până la parter.

Cum a căzut suporterul de la Mexic - Portugalia / X @TouchlineX
Cum a căzut suporterul de la Mexic – Portugalia / X @TouchlineX

Suporterul a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă medicii nu au mai putut să îl salveze. Sursa citată anterior notează că la partida de pe Estadio Azteca au fost implementate măsuri speciale privind vânzarea băuturilor alcoolice, dar acestea nu au fost interzise pe deplin.

Duelul dintre Mexic și Portugalia s-a încheiat cu un 0-0, la capătul unei partide în care au fost trase doar trei șuturi spre poartă.

Recomandări

Cine e de vină pentru ratarea calificării României la Cupa Mondială?

Citește și:
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
VIDEOMax Verstappen, gest incredibil la Suzuka! Ce s-a întâmplat după ce Gasly a “zburat” pe lângă el
“Am avut foarte mare noroc cu Safety Car-ul”. Kimi Antonelli, fără ocolișuri după victoria din Japonia
Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! “Ce maşină avem!”
VIDEOKimi Antonelli, victorie fantastică în Marele Premiu al Japoniei. Italianul, noul lider la piloți
Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: “Să termine cu prostiile!”
Ioan Ovidiu Sabău dă cărţile pe faţă după Turcia – România 1-0: “Trebuie gândit și un plan al campionatului”
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant 5 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 6 Suma pe care Barcelona o va încasa de la FIFA, după accidentarea lui Raphinha! Anunţul spaniolilor
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune