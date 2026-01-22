Tragedie în fotbal! A murit la numai 27 de ani, după ce s-a prăbuşit pe teren - Antena Sport

Fotbalistul portughez Nassur Bacem, în vârstă de 27 de ani, a murit după ce s-a prăbuşit pe teren, în timpul meciului pe care echipa lui, LGC Moncarapachense, aflată în liga a patra portugheză, îl disputa cu Imortal DC, în turul 3 al Cupei Algarve.
Nassur Bacem a suferit un stop cardiac. Medicii ambelor echipe au încercat să îl resusciteze, dar, în ciuda tuturor eforturilor, decesul fotbalistului a fost pronunţat.
Nassur Bacem a decedat la 27 de ani, după ce a suferit un stop cardiac pe teren
“Cu profundă tristețe și mare consternare, Lusitano Ginasio Clube Moncarapachense informează despre trecerea în neființă a jucătorului nostru Nassur Bacem, în vârstă de 27 de ani, care a decedat astăzi în timpul meciului din turul 3 a Cupei Algarve împotriva echipei Imortal. Jucătorul s-a prăbușit fără viață pe teren, intrând în stop cardiac.
Imediat, au fost activate toate serviciile de urgență, inclusiv Institutul de Urgențe Medicale INEM, dar intervenția promptă a medicului și fizioterapeutului clubului nostru, precum și a fizioterapeutului de la Imortal și a persoanei responsabilă cu asistența medicală de la Stadionul Municipal din Olhao, unde s-a jucat meciul, nu l-a mai putut salva”, a transmis clubul la care evolua Nassur Bacem, LGC Moncarapachense, pe reţelele sociale.
Nassur Bacem a crescut la academia lui Sporting Lisabona. La 16 ani se transfera la Braga, evoluând pentru echipa U17 a acestei formaţii portugheze.
“Va face mereu parte din familia noastră”
De-a lungul carierei, Nassur Bacem a jucat la mai multe echipe din ligile inferioare ale Portugaliei: Leixoes B, Vista Alegre, Maritimo Funchal B, Oliveira do Hospital, Camacha și LGC Moncarapachense.
“Nassur pleacă prea devreme, lăsând un gol imens în clubul nostru și în toți cei care i-au fost apropiați, atât pe teren, cât și în afara lui. A fost un sportiv, un coleg și o persoană care va face mereu parte din familia noastră.
Familiei, prietenilor și celor dragi, le transmitem cele mai sincere condoleanțe în aceste momente de profundă durere”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Moncarapachense după tragedia care a lovit formaţia portugheză.
