Tragedie în fotbal! A murit la numai 27 de ani, după ce s-a prăbuşit pe teren - Antena Sport

Fotbalistul portughez Nassur Bacem, în vârstă de 27 de ani, a murit după ce s-a prăbuşit pe teren, în timpul meciului pe care echipa lui, LGC Moncarapachense, aflată în liga a patra portugheză, îl disputa cu Imortal DC, în turul 3 al Cupei Algarve.

Nassur Bacem a suferit un stop cardiac. Medicii ambelor echipe au încercat să îl resusciteze, dar, în ciuda tuturor eforturilor, decesul fotbalistului a fost pronunţat.

“Cu profundă tristețe și mare consternare, Lusitano Ginasio Clube Moncarapachense informează despre trecerea în neființă a jucătorului nostru Nassur Bacem, în vârstă de 27 de ani, care a decedat astăzi în timpul meciului din turul 3 a Cupei Algarve împotriva echipei Imortal. Jucătorul s-a prăbușit fără viață pe teren, intrând în stop cardiac.

Imediat, au fost activate toate serviciile de urgență, inclusiv Institutul de Urgențe Medicale INEM, dar intervenția promptă a medicului și fizioterapeutului clubului nostru, precum și a fizioterapeutului de la Imortal și a persoanei responsabilă cu asistența medicală de la Stadionul Municipal din Olhao, unde s-a jucat meciul, nu l-a mai putut salva”, a transmis clubul la care evolua Nassur Bacem, LGC Moncarapachense, pe reţelele sociale.

Nassur Bacem a crescut la academia lui Sporting Lisabona. La 16 ani se transfera la Braga, evoluând pentru echipa U17 a acestei formaţii portugheze.