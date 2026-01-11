Gata, s-a aflat! Gigi Becali transferă la FCSB un român din Italia - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 11 ianuarie 2026, 21:18

Gigi Becali declara recere că mai aduce la FCSB un fotbalist de perspectivă, român şi care joacă în străinătate. Dacă iniţial toată lumea a crezut că fotbalistul pe care vrea să-l transfere este Umit Akdag, în realitate tratativele purtate de FCSB sunt cu Luca Szimionaș.

Potrivit Pro Sport,  FCSB se află în tratative avansate cu Luca Szimionaș, mijlocaș central în vârstă de 19 ani care joacă la juniorii clubului italian Hellas Verona. Informaţia este tratată pe larg şi de transferfeed.com. Luca Szimionaș a făcut parte din echipa României U19 care a ajuns până în semifinalele Campionatului European din vara anului trecut și a bifat deja patru apariții la România U21. El este cotat la 250.000 de euro.

Anunţul legat de transfer a fost făcut de Gigi Becali în urmă cu câteva zile, dar a refuzat să şi spună despre cine este vorba.

”U21 îl avem pe Toma. Mai e și Stoian, care se descurcă bine, trebuie doar să mai corecteze ceva. Toți au zis că e atacant, adică se demarcă bine între linii, nu stânga-dreapta. Avem câțiva copii acolo. Mai e și David Popa. E posibil să mai luăm unul, negociem acum în afară, în străinătate, un român sub 21 de ani. Nu vă spun câți ani are. Deci orice spune Becali, gata, toți călare pe jucătorul ăla. (n.r. Este vorba despre Umit Akdag?) Nu mai spun nimic! Dacă zic, toți patronii, directorii sportivi, gata, sar pe el! Deci nici nu știu cine e Akdag. Nu e el”, a afirmat Gigi Becali, la Digi Sport.

