Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști - Antena Sport

Nigeria s-a calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce a trecut cu 2-0 de Algeria, la Marrakesh. Victor Osimhen (min. 47) și Akor Adams (min. 57) au marcat golurile victoriei pentru „super vulturi”, care vor întâlni țara gazdă, Maroc, în semifinale.

Algerienii au făcut scandal după eliminarea de la Cupa Africii

Imediat după fluierul final al meciului de la Marrakesh, jucătorii algerieni au sărit la gâtul arbitrului Issa Sy, pe care l-au încercuit și i-au cerut socoteală. Forțele de ordine au intervenit și l-au escortat pe centralul senegalez la vestiare, unde algerienii au încercat din nou să-l bruscheze.

Furia din tabăra Algeriei a ajuns și în tribune. Suporterii algerieni au încercat să rupă cordonul stewarzilor și să pătrundă pe gazon. Potrivit presei din Maroc, fanii din Algeria au vandalizat sectorul lor de stadion.

Pentru ca tabloul să fie complet, până și jurnaliștii algerieni au făcut scandal. În zona mixtă, rezervată jurnaliștilor acreditați, algerienii i-au insultat și apoi i-au atacat pe reporterii marocani.

