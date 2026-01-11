Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști

Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști
Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști

Ionuţ Axinescu Publicat: 11 ianuarie 2026, 19:09

Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști

Imagine de la finalul partidei dintre Algeria și Nigeria / Profimedia

Nigeria s-a calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce a trecut cu 2-0 de Algeria, la Marrakesh. Victor Osimhen (min. 47) și Akor Adams (min. 57) au marcat golurile victoriei pentru „super vulturi”, care vor întâlni țara gazdă, Maroc, în semifinale.

Algerienii au făcut scandal după eliminarea de la Cupa Africii

Imediat după fluierul final al meciului de la Marrakesh, jucătorii algerieni au sărit la gâtul arbitrului Issa Sy, pe care l-au încercuit și i-au cerut socoteală. Forțele de ordine au intervenit și l-au escortat pe centralul senegalez la vestiare, unde algerienii au încercat din nou să-l bruscheze.

Furia din tabăra Algeriei a ajuns și în tribune. Suporterii algerieni au încercat să rupă cordonul stewarzilor și să pătrundă pe gazon. Potrivit presei din Maroc, fanii din Algeria au vandalizat sectorul lor de stadion.

Pentru ca tabloul să fie complet, până și jurnaliștii algerieni au făcut scandal. În zona mixtă, rezervată jurnaliștilor acreditați, algerienii i-au insultat și apoi i-au atacat pe reporterii marocani.

Ce au reclamat jucătorii algerieni

Marea nemulțumire a algerienilor a fost neacordarea unui presupus penalty în prima repriză, la scorul de 0-0. „A fost un penalty clar acolo! Plus multe faulturi ale nigerienilor pe care arbitrul nu le-a sancționat”, a spus, după meci, Rayan Aït-Nouri, fundașul algerian al lui Manchester City.

Vedeta Riyad Mahrez a criticat și el arbitrajul centralului senegalez: „Urăsc să vorbesc despre arbitraj după un eșec, dar e adevărat că am avut un penalty în prima repriză. Apoi, multe cartonașe și faulturi împotriva noastră au fost nejustificate”.

Antrenată de Vladimir Petković, fost la Lazio și naționala Elveției, Algeria va participa la Cupa Mondială din 2026. „Vulpile Deșertului” fac parte dintr-o grupă cu deținătoarea trofeului, Argentina, Austria și Iordania.

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 5 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 6 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB
