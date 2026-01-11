Marius Șumudică și-a aflat pedeapsa, după debutul cu scandal pe banca celor de la Al-Okhdood - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică și-a aflat pedeapsa, după debutul cu scandal pe banca celor de la Al-Okhdood

Daniel Işvanca Publicat: 11 ianuarie 2026, 18:07

Marius Șumudică / Profimedia

Marius Șumudică nu a avut parte de un debut fericit pe banca celor de la Al-Okhdood, echipa sa suferind un nou eșec pe teren propriu, în disputa contra celor de la Al-Ahli SC.

Mai mult decât atât, antrenorul român a fost și protagonistul unui scandal cu unul dintre jucătorii echipei adverse, acesta fiind inclusiv ironizat de cei din tabăra oaspeților.

Marius Șumudică a primit cartonaș galben la debutul pe banca lui Al-Okhdood

Marius Șumudică a ieșit în evidență încă de la primul meci pe banca celor de la Al-Okhdood, formație care luptă pentru supraviețuire în primul eșalon din Arabia Saudită.

Tehnicianul a intrat în conflict cu Ivan Toney, cel care a înscris unicul gol al partidei, iar jurnaliștii au dezvăluit că arbitrul a trecut în raportul de joc ce s-a întâmplat, ba chiar l-a sancționat pe român cu cartonașul galben.

„Marius Șumudică, antrenorul de la Al-Okhdood, a ‘reușit’ să ia un galben, în chiar primul său meci pe banca echipei”, a scris presa din Arabia Saudită.

