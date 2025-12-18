Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam! Ce a spus după ce PSG a câştigat Cupa Intercontinentală: "Prima oară când văd" - Antena Sport

Tehnicianul echipei PSG, Luis Enrique, a declarat miercuri seară, după câştigarea Cupei Intercontinentale, că nu a mai văzut un portar care să apere la un meci patru penaltiuri, performanţă reuşită de Matvei Safonov în finala cu Flamengo.
Întrebat dacă a văzut vreodată un portar care să apere patru lovituri de la 11 metri consecutive, el a răspuns: “Nu, este prima dată când văd un portar care apără patru lovituri de la 11 metri. Dar suntem fericiţi să continuăm să câştigăm trofee şi am meritat să-l câştigăm pe acesta”.
Luis Enrique, după ce PSG a câştigat dramatic Cupa Intercontinentală: “Vrem să continuăm să scriem istorie”
“Este momentul să sărbătorim acest trofeu şi să felicităm pe toată lumea, pe cei care au jucat, pe cei care nu au jucat, şi să ne bucurăm pentru suporterii noştri. Vrem să continuăm să scriem istorie. Dar acum trebuie doar să ne bucurăm de acest moment”, a mai spus tehnicianul.
Performanţa lui Safonov aminteşte de cea a lui Helmut Duckadam, din 1986.
La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti intra în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care cucerea cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona, iar Duckadam intra în Cartea Recordurilor după ce apăra patru lovituri de pedeapsă consecutive.
