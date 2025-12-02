Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului - Antena Sport

Valentin Mihăilă a înscris al doilea său gol pentru Rizespor de când a ajuns în vară la formația din Turcia. În meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal al cupei, echipa pentru care evoluează extrema stângă a întâlnit-o pe divizionara secundă Pendikspor, în fața căreia internaționalul român a marcat și a oferit și o pasă decisivă.

Mihăilă a fost prima dată în rolul de servant, când i-a oferit un assist colegului său Mithat Pala în minutul 25. Puțin mai târziu, românul s-a lansat într-o cursă după ce a primit o pasă de la colegul său și l-a executat pe portarul advers cu un șut frumos în plasa de sus a porții.

Mihăilă, un nou gol pentru Rizespor

În ultimele meciuri jucate de Rizespor, Mihăilă nu a mai fost folosit atât de des de antrenorul său, fiind rezervă neutilizată în ultimele două etape. Acum, tehnicianul echipei sale a decis să îi dea șanse în meciul din Cupa Turciei cu modesta Pendikspor, într-un duel decisiv pentru accederea pe tabloul principal al competiției.

Mihăilă a pasat decisiv la golul al doilea al echipei sale și l-a marcat pe al treilea, iar la momentul redactării articolului, scorul este 5-0 pentru Rizespor în minutul 61. Reușita extremei este a doua pentru noua sa echipă, după cea fabuloasă din campionat, când a marcat de la jumătatea terenului.