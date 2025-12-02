Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului
VIDEO

Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 18:21

Comentarii
Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului

Valentin Mihăilă, în timpul unui meci / X @caykurrizespor

Valentin Mihăilă a înscris al doilea său gol pentru Rizespor de când a ajuns în vară la formația din Turcia. În meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal al cupei, echipa pentru care evoluează extrema stângă a întâlnit-o pe divizionara secundă Pendikspor, în fața căreia internaționalul român a marcat și a oferit și o pasă decisivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihăilă a fost prima dată în rolul de servant, când i-a oferit un assist colegului său Mithat Pala în minutul 25. Puțin mai târziu, românul s-a lansat într-o cursă după ce a primit o pasă de la colegul său și l-a executat pe portarul advers cu un șut frumos în plasa de sus a porții.

Mihăilă, un nou gol pentru Rizespor

În ultimele meciuri jucate de Rizespor, Mihăilă nu a mai fost folosit atât de des de antrenorul său, fiind rezervă neutilizată în ultimele două etape. Acum, tehnicianul echipei sale a decis să îi dea șanse în meciul din Cupa Turciei cu modesta Pendikspor, într-un duel decisiv pentru accederea pe tabloul principal al competiției.

Mihăilă a pasat decisiv la golul al doilea al echipei sale și l-a marcat pe al treilea, iar la momentul redactării articolului, scorul este 5-0 pentru Rizespor în minutul 61. Reușita extremei este a doua pentru noua sa echipă, după cea fabuloasă din campionat, când a marcat de la jumătatea terenului.

Reclamă
Reclamă

Până acum, Mihăilă nu l-a convins pe antrenorul său de la Rizespor să fie titular, după ce a fost introdus în primul 11 în doar trei partide de la începutul campionatului, două dintre ele în cupă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Observator
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan
Fanatik.ro
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan
17:51
Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea
17:49
Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede”
17:26
Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026
17:10
Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025
17:06
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie
16:55
Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 5 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 6 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând