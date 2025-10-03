Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor - Antena Sport

Valentin Mihăilă a fost rezervă vineri seară în partida dintre Antalyaspor și Rizespor, din etapa cu numărul 8 a Superligii Turciei. Românul transferat de la Parma a fost introdus pe teren în partea secundă, iar aceasta a răsplătit încrederea antrenorului.

În prelungirile disputei, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a reușit să marcheze un gol fantastic, după ce l-a surprins pe portarul advers, cu un șut expediat de la centrul terenului.

Valentin Mihăilă, gol în Antalyaspor – Rizespor 2-5

Valentin Mihăilă nu a fost titular vineri în partida dintre Antalyaspor și Rizespor, dar antrenorul său a decis să îl trimită pe teren în minutul 65 pentru a-l înlocui pe Emrecan Bulut.

Mai mult decât atât, fotbalistul transferat de la Parma și-a trecut și numele pe lista marcatorului. În primul minut de prelungire, extrema turcilor a trimit un șut de la centrul terenului, care l-a surprins pe portarul advers.

A fost primul gol reușit de Valentin Mihăilă de la sosirea în Turcia. El a fost cumpărat în schimbul sumei de două milioane de euro de la gruparea din Serie A. Pentru cele 25 de minute jucate, Sofa Score l-a notat pe acesta cu 7.6.