Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor
VIDEO

Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor

Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 22:37

Comentarii
Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor

Valentin Mihăilă / X @caykurrizespor

Valentin Mihăilă a fost rezervă vineri seară în partida dintre Antalyaspor și Rizespor, din etapa cu numărul 8 a Superligii Turciei. Românul transferat de la Parma a fost introdus pe teren în partea secundă, iar aceasta a răsplătit încrederea antrenorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prelungirile disputei, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a reușit să marcheze un gol fantastic, după ce l-a surprins pe portarul advers, cu un șut expediat de la centrul terenului.

Valentin Mihăilă, gol în Antalyaspor – Rizespor 2-5

Valentin Mihăilă nu a fost titular vineri în partida dintre Antalyaspor și Rizespor, dar antrenorul său a decis să îl trimită pe teren în minutul 65 pentru a-l înlocui pe Emrecan Bulut.

Mai mult decât atât, fotbalistul transferat de la Parma și-a trecut și numele pe lista marcatorului. În primul minut de prelungire, extrema turcilor a trimit un șut de la centrul terenului, care l-a surprins pe portarul advers.

A fost primul gol reușit de Valentin Mihăilă de la sosirea în Turcia. El a fost cumpărat în schimbul sumei de două milioane de euro de la gruparea din Serie A. Pentru cele 25 de minute jucate, Sofa Score l-a notat pe acesta cu 7.6.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Observator
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Fanatik.ro
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
22:31
Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Câinii” se impun pe un teren inundat la Clinceni și urcă pe locul al doilea
22:25
VideoJurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România
22:15
Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute
22:04
Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet
22:01
VideoJurnal Antena Sport | FCSB şi Craiova vor să îşi împace fanii cu o victorie în derby
21:47
Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior”
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” 5 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 6 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui”
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul