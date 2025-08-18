Ianis Hagi a apărut într-un top inedit, cu nume mari precum Mario Balotelli, Azpilicueta şi Lucas Vasquez - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi a apărut într-un top inedit, cu nume mari precum Mario Balotelli, Azpilicueta şi Lucas Vasquez

Publicat: 18 august 2025, 21:50

Ianis Hagi / Profimedia Images

Ianis Hagi a fost inclus într-un top 100 al celor mai valoroşi jucători liberi de contract. În topul respectiv au apărut şi Mario Balotelli, Cezar Azpilicueta, Lorenzo Insigne, Lucas Vasquez, Samuel Umtiti sau Hakim Ziyech.

Dorit de Edi Iordănescu la Legia Varşovia, Ianis Hagi nu şi-a decis încă viitorul. Marius Şumudică dezvăluia că fiul “Regelui” e dorit de o echipă din Istanbul. Potrivit informaţiilor publicate în presa sportivă, această formaţie ar fi nou-promovata Fatih Karagumruk.

Topul celor mai valoroşi 100 de jucători liberi de contract

Portari

Andrea Consigli (38 de ani, Italia)
Gaetan Coucke (26 de ani, Belgia)
Alessio Cragno (31 de ani, Italia)
Fraser Forster (37 de ani, Anglia)
Jesse Joronen (32 de ani, Finlanda)
Ivan Lomaev (26 de ani, Rusia)
Yvon Mvogo (31 de ani, Elveţia)
Rui Patricio (37 de ani, Portugalia)
Mathew Ryan (33 de ani, Australia)
Tomas Vaclik (36 de ani, Cehia)

Fundași

Daniel Amartey (30 de ani, Ghana)
Cesar Azpilicueta (35 de ani, Spania)
Eric Bailly (31 de ani, Coasta de Fildeş)
Federico Barba (31 de ani, Italia)
Juan Bernat (32 de ani, Spania)
Joshua Brenet (31 de ani, Curaçao)
Mattia Caldara (31 de ani, Italia)
Luca Caldirola (34 de ani, Italia)
Danilo D’Ambrosio (36 de ani, Italia)
Pawel Dawidowicz (30 de ani, Polonia)
Mattia De Sciglio (32 de ani, Italia)
Jason Denayer (30 de ani, Belgia)
Koffi Djidji (32 de ani, Coasta de Fildeş)
Leo Dubois (30 de ani, Franţa)
Davide Faraoni (33 de ani, Italia)
Gian Marco Ferrari (33 de ani, Italia)
Alessandro Florenzi (34 de ani, Italia)
Ismaily (35 de ani, Brazilia)
Rick Karsdorp (30 de ani, Ţările de Jos)
Lawyn Kurzawa (32 de ani, Franţa)
Victor Lindelof (30 de ani, Suedia)
Chancel Mbemba (32 de ani, Congo)
Nicola Murru (30 de ani, Italia)
Yordan Osorio (31 de ani, Venezuela)
Sergio Reguilon (28 de ani, Spania)
Tajehiro Tomiyasu (26 de ani, Japonia)
Samuel Umtiti (31 de ani, Franţa)
Lucas Vazquez (33 de ani, Spania)
Axel Witsel (36 de ani, Belgia)
Kurt Zouma (30 de ani, Franţa)

Mijlocași

Mattia Aramu (30 de ani, Italia)
Milan Badelj (36 de ani, Croaţia)
Tiemoué Bakayoko (30 de ani, Franţa)
Daniel Bessa (32 de ani, Italia)
Giacomo Bonaventura (35 de ani, Italia)
Josh Brownhill (29 de ani, Anglia)
Gaetano Castrovilli (28 de ani, Italia)
Josh Dasilva (26 de ani, Anglia)
Abdoulaye Doucouré (32 de ani, Mali)
Christian Eriksen (33 de ani, Danemarca)
Roberto Gagliardini (31 de ani, Italia)
Ianis Hagi (26 de ani, România)
Jakub Jankto (29 de ani, Cehia)
Viktor Kovalenko (29 de ani, Ucraina)
Gregorsz Krychowyak (35 de ani, Polonia)
Daler Kuzyaev (32 de ani, Rusia)
Darko Lazevic (34 de ani, Serbia)
Lincoln (26 de ani, Brazilia)
Nemanja Matic (37 de ani, Serbia)
Fredrik Midtsjo (31 de ani, Norvegia)
Miralem Pjanic (35 de ani, Bosnia şi Herţegovina)
Rafinha (32 de ani, Brazilia)
Jairo Riedewald (28 de ani, Ţările de Jos)
Oscar Rodriguez (27 de ani, Spania)
Diadie Samassékou (29 de ani, Mali)
Stefano Sensi (29 de ani, Italia)
Roberto Soriano (34 de ani, Italia)
Simone Verdi (33 de ani, Italia)
Samuele Vignato (21 de ani, Italia)
Nicolas Viola (35 de ani, Italia)

Atacanți

Vincent Aboubakar (33 de ani, Camerun)
Paco Alcacer (31 de ani, Spania)
Michail Antonio (35 de ani, Jamaica)
André Ayew (35 de ani, Ghana)
Mario Balotelli (34 de ani, Italia)
Wissam Ben Yedder (34 de ani, Franţa)
Fabio Borini (34 de ani, Italia)
Diego Costa (36 de ani, Spania)
Mattia Destro (34 de ani, Italia)
Grady Diangana (27 de ani, Congo)
Anwar El Ghazi (30 de ani, Ţările de Jos)
Munir El Haddadi (29 de ani, Maroc)
Diego Falcinelli (34 de ani, Italia)
Danny Ings (32 de ani, Anglia)
Lorenzo Insigne (34 de ani, Italia)
Alireza Jahanbakhsh (31 de ani, Iran)
Yann Karamoh (26 de ani, Franţa)
François Kamano (29 de ani, Guineea)
M’baye Niang (30 de ani, Senegal)
Adam Ounas (28 de ani, Algeria)
Marko Pjaca (30 de ani, Croaţia)
Nathan Redmond (31 de ani, Anglia)
Nicola Sansone (33 de ani, Italia)
Haris Seferovic (33 de ani, Elveţia)
Isaac Success (29 de ani, Nigeria)
Cristian Tello (33 de ani, Spania)
Karl Toko Ekambi (32 de ani, Camerun)
Jamie Vardy (38 de ani, Anglia)
Willian (36 de ani, Brazilia)
Hakim Ziyech (32 de ani, Maroc)

Ianis Hagi, fără echipă de la finalul sezonului trecut

Marius Şumudică a transmis că, dacă ar fi în locul selecţionerului Mircea Lucescu, l-ar convoca pe Ianis Hagi şi pentru amicalul cu Canada, care e în direct pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

Ianis Hagi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. Sezonul trecut, fiul “Regelui” a evoluat în 24 de partide în prima ligă din Scoţia, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis Hagi a deschis scorul într-un derby Rangers – Celtic 3-0, marcând chiar sub ochii tatălui său, care venise în luna ianuarie a acestui an să îl vadă la derby-ul “Old Firm”.

Ianis Hagi a fost trimis la echipa a doua sezonul trecut, din pricina unei clauze din contract care i-ar fi mărit salariul. Ulterior a revenit la prima echipă a lui Rangers. S-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut. În prezent, Ianis Hagi se antrenează cu Farul, aşteptând să îşi decidă viitorul.

Echipa care insistă pentru Ianis Hagi, Fatih Karagumruk, a debutat în noul sezon din Turcia contra campioanei Galatasaray. Galata s-a impus cu 3-0. Potrivit iamsport.ro, turcii doresc să meargă la Constanţa pentru a-l convinge pe Ianis Hagi să semneze. Ei îi oferă un salariu de 1 milion de euro pe sezon.

