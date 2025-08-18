Ianis Hagi a apărut într-un top inedit, cu nume mari precum Mario Balotelli, Azpilicueta şi Lucas Vasquez - Antena Sport

Ianis Hagi a fost inclus într-un top 100 al celor mai valoroşi jucători liberi de contract. În topul respectiv au apărut şi Mario Balotelli, Cezar Azpilicueta, Lorenzo Insigne, Lucas Vasquez, Samuel Umtiti sau Hakim Ziyech.
Dorit de Edi Iordănescu la Legia Varşovia, Ianis Hagi nu şi-a decis încă viitorul. Marius Şumudică dezvăluia că fiul “Regelui” e dorit de o echipă din Istanbul. Potrivit informaţiilor publicate în presa sportivă, această formaţie ar fi nou-promovata Fatih Karagumruk.
Topul celor mai valoroşi 100 de jucători liberi de contract
Portari
Andrea Consigli (38 de ani, Italia)
Gaetan Coucke (26 de ani, Belgia)
Alessio Cragno (31 de ani, Italia)
Fraser Forster (37 de ani, Anglia)
Jesse Joronen (32 de ani, Finlanda)
Ivan Lomaev (26 de ani, Rusia)
Yvon Mvogo (31 de ani, Elveţia)
Rui Patricio (37 de ani, Portugalia)
Mathew Ryan (33 de ani, Australia)
Tomas Vaclik (36 de ani, Cehia)
Fundași
Daniel Amartey (30 de ani, Ghana)
Cesar Azpilicueta (35 de ani, Spania)
Eric Bailly (31 de ani, Coasta de Fildeş)
Federico Barba (31 de ani, Italia)
Juan Bernat (32 de ani, Spania)
Joshua Brenet (31 de ani, Curaçao)
Mattia Caldara (31 de ani, Italia)
Luca Caldirola (34 de ani, Italia)
Danilo D’Ambrosio (36 de ani, Italia)
Pawel Dawidowicz (30 de ani, Polonia)
Mattia De Sciglio (32 de ani, Italia)
Jason Denayer (30 de ani, Belgia)
Koffi Djidji (32 de ani, Coasta de Fildeş)
Leo Dubois (30 de ani, Franţa)
Davide Faraoni (33 de ani, Italia)
Gian Marco Ferrari (33 de ani, Italia)
Alessandro Florenzi (34 de ani, Italia)
Ismaily (35 de ani, Brazilia)
Rick Karsdorp (30 de ani, Ţările de Jos)
Lawyn Kurzawa (32 de ani, Franţa)
Victor Lindelof (30 de ani, Suedia)
Chancel Mbemba (32 de ani, Congo)
Nicola Murru (30 de ani, Italia)
Yordan Osorio (31 de ani, Venezuela)
Sergio Reguilon (28 de ani, Spania)
Tajehiro Tomiyasu (26 de ani, Japonia)
Samuel Umtiti (31 de ani, Franţa)
Lucas Vazquez (33 de ani, Spania)
Axel Witsel (36 de ani, Belgia)
Kurt Zouma (30 de ani, Franţa)
Mijlocași
Mattia Aramu (30 de ani, Italia)
Milan Badelj (36 de ani, Croaţia)
Tiemoué Bakayoko (30 de ani, Franţa)
Daniel Bessa (32 de ani, Italia)
Giacomo Bonaventura (35 de ani, Italia)
Josh Brownhill (29 de ani, Anglia)
Gaetano Castrovilli (28 de ani, Italia)
Josh Dasilva (26 de ani, Anglia)
Abdoulaye Doucouré (32 de ani, Mali)
Christian Eriksen (33 de ani, Danemarca)
Roberto Gagliardini (31 de ani, Italia)
Ianis Hagi (26 de ani, România)
Jakub Jankto (29 de ani, Cehia)
Viktor Kovalenko (29 de ani, Ucraina)
Gregorsz Krychowyak (35 de ani, Polonia)
Daler Kuzyaev (32 de ani, Rusia)
Darko Lazevic (34 de ani, Serbia)
Lincoln (26 de ani, Brazilia)
Nemanja Matic (37 de ani, Serbia)
Fredrik Midtsjo (31 de ani, Norvegia)
Miralem Pjanic (35 de ani, Bosnia şi Herţegovina)
Rafinha (32 de ani, Brazilia)
Jairo Riedewald (28 de ani, Ţările de Jos)
Oscar Rodriguez (27 de ani, Spania)
Diadie Samassékou (29 de ani, Mali)
Stefano Sensi (29 de ani, Italia)
Roberto Soriano (34 de ani, Italia)
Simone Verdi (33 de ani, Italia)
Samuele Vignato (21 de ani, Italia)
Nicolas Viola (35 de ani, Italia)