Arteta se înclină în fața arbitrilor după golul anulat lui West Ham: „Decizia putea merge în orice direcție”

Mikel Arteta poate aduce primul titlu pentru Arsenal după 22 de ani / Getty Images

Arsenal a câștigat cu 1-0 pe terenul lui West Ham etapa a 36-a din Premier League și este foarte aproape de titlu de campioană. Echipa lui Mikel Arteta are 5 puncte avans față de Manchester City, cea care are și o restanță.

Victoria cu West Ham a venit la meciul cu numărul 500 pentru Mikel Arteta pentru Arsenal, ca jucător și manager.

Arteta admite că Arsenal a fost norocoasă

Arteta a fost euforic după meci, însă a admis că echipa sa a avut și noroc după golul anulat pentru West Ham în prelungiri. Reușita a fost inițial validată, însă arbitrul a decis apoi să revadă faza pe ecran și a anulat golul.

„Cu siguranță o să țin minte ziua asta și acest număr (nr. 500). A fost un adevărat carusel de emoții. Știam că va fi o partidă foarte grea. Ei luptă pentru supraviețuire, noi luptăm pentru titlu. Accidentarea lui Ben (nr. White) ne-a obligat să schimbăm ceva. A trebuit să riscăm totul. A fost intervenția lui David (nr Raya) din minutul 70, acel 1 la 1, iar apoi a venit controversa de la ultimul gol. E o decizie uriașă. Când am avut motive să-i critic, am făcut-o, dar azi trebuie să le acord merit. Au avut curajul să revadă faza, iar când vezi imaginile nu mai există niciun dubiu că a fost fault.

(nr. despre golul anulat pentru West Ham) Au avut mult curaj să ofere măcar șansa unei analize și cred că faza merita asta. Decizia putea merge în orice direcție. Știm regulamentul și cerem consecvență.