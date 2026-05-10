Home | Fotbal | Premier League | Arteta se înclină în fața arbitrilor după golul anulat lui West Ham: „Decizia putea merge în orice direcție”

Arteta se înclină în fața arbitrilor după golul anulat lui West Ham: „Decizia putea merge în orice direcție”

Sebastian Ujica Publicat: 10 mai 2026, 21:41

Comentarii
Arteta se înclină în fața arbitrilor după golul anulat lui West Ham: Decizia putea merge în orice direcție”

Mikel Arteta poate aduce primul titlu pentru Arsenal după 22 de ani / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Arsenal a câștigat cu 1-0 pe terenul lui West Ham etapa a 36-a din Premier League și este foarte aproape de titlu de campioană. Echipa lui Mikel Arteta are 5 puncte avans față de Manchester City, cea care are și o restanță.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria cu West Ham a venit la meciul cu numărul 500 pentru Mikel Arteta pentru Arsenal, ca jucător și manager.

Arteta admite că Arsenal a fost norocoasă

Arteta a fost euforic după meci, însă a admis că echipa sa a avut și noroc după golul anulat pentru West Ham în prelungiri. Reușita a fost inițial validată, însă arbitrul a decis apoi să revadă faza pe ecran și a anulat golul.

„Cu siguranță o să țin minte ziua asta și acest număr (nr. 500). A fost un adevărat carusel de emoții. Știam că va fi o partidă foarte grea. Ei luptă pentru supraviețuire, noi luptăm pentru titlu. Accidentarea lui Ben (nr. White) ne-a obligat să schimbăm ceva. A trebuit să riscăm totul. A fost intervenția lui David (nr Raya) din minutul 70, acel 1 la 1, iar apoi a venit controversa de la ultimul gol. E o decizie uriașă. Când am avut motive să-i critic, am făcut-o, dar azi trebuie să le acord merit. Au avut curajul să revadă faza, iar când vezi imaginile nu mai există niciun dubiu că a fost fault.

(nr. despre golul anulat pentru West Ham) Au avut mult curaj să ofere măcar șansa unei analize și cred că faza merita asta. Decizia putea merge în orice direcție. Știm regulamentul și cerem consecvență.

Reclamă
Reclamă

Nu știu (nr. dacă a fost meciul decisiv), pentru că mai sunt încă două meciuri de jucat. Dar noi am venit aici să câștigăm. Am aruncat totul în luptă ca să ne creăm acele momente. Uneori trebuie să fii și răsplătit pentru asta” a spus Mikel Arteta după partidă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
21:20

Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”
21:19

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma
21:11

VideoJurnal Antena Sport | Păstrează vie tradiţia
21:00

Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Catalanii sunt la un punct de titlu și de o premieră istorică. Echipele de start
20:55

Dinamo – FC Argeș 2-1. Victorie dramatică pentru „câini”. Boateng, gol în prelungiri
20:49

VideoJurnal Antena Sport | E timpul să se decidă
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 5 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 6 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1