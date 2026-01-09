Xabi Alonso, veste uriașă despre Kylian Mbappe după calificarea în finala Supercupei. Ce se întâmplă cu atacantul - Antena Sport

Închide meniul
Xabi Alonso, veste uriașă despre Kylian Mbappe după calificarea în finala Supercupei. Ce se întâmplă cu atacantul

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 9:12

Kylian Mbappe, în timpul unui meci / Profimedia

Xabi Alonso a vorbit în fața jurnaliștilor după calificarea Realului în finala Supercupei Spaniei, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de starea lui Kylian Mbappe. Tehnicianul a declarat că francezul va ajunge astăzi în Arabia Saudită și ar putea fi disponibil pentru derby-ul cu Barcelona pentru trofeu.

Real Madrid s-a calificat joi în finala Supercupei Spaniei după ce a învins-o pe rivala Atletico, scor 2-1. “Los blancos” au reușit să ajungă în ultimul act al competiției fără starul Kylian Mbappe, care era ca și scos din competiție după accidentarea suferită la genunchiul stâng care urma să îl țină departe de teren timp de trei săptămâni.

Mbappe ar putea juca în finala Supercupei

Cu toate acestea, o veste dată de Xabi Alonso după meciul de la Jeddah le dă speranțe suporterilor “galacticilor” care ar putea totuși să îl vadă pe atacantul francez la treabă în ultimul act. Tehnicianul lui Real Madrid a spus că Mbappe se simte mai bine după entorsa suferită și că șansele de a juca sunt egale cu ale tuturor, un semn clar că francezul mai mult ca sigur va fi disponibil pentru al doilea El Clasico din acest sezon.

Va veni mâine (n.r. astăzi) și vom vedea dacă este apt să joace. Se simte mult mai bine, s-a antrenat și e în regulă. Șansele să joace sunt aceleași cu ale celorlalți“, a spus antrenorul basc după meci, potrivit marca.com.

Real Madrid va avea șansa să își ia revanșa în fața Barcelonei în Supercupa Spaniei după eșecul dureros de anul trecut, când catalanii s-au impus cu 5-2. În primul El Clasico disputat în această stagiune, echipa din capitala Spaniei a câștigat cu 2-1 grație golurilor marcate de Mbappe și Bellingham.

