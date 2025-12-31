Lovitură pentru Real Madrid. Kylian Mbappe e OUT și va rata Supercupa Spaniei - Antena Sport

Kylian Mbappe, superstarul de la Real Madrid, accidentat la un genunchi, va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni, informează L’Equipe.
Kylian Mbappe are de câteva săptămâni probleme la ligamentele externe ale unui genunchi, iar un RMN efectuat miercuri dimineaţă a arătat o leziune care necesită tratament şi repaus.
Mbappe, incert pentru Supercupa Spaniei
Mbappe, care a jucat mai multe meciuri în ciuda acestor dureri, fără să creadă că este o accidentare gravă, a trebuit să se resemneze şi să se oprească de data aceasta. El simţea că nu putea accelera aşa cum îşi dorea în ultimele meciuri.
🚨 Kylian Mbappé has been suffering from a sprained ligament and MRI has revealed an injury, reports L’Équipe. pic.twitter.com/upUaA5nAKr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025
După ce a jucat în aproape fiecare meci pentru clubul său de la începutul sezonului, numărul 10 al lui Real Madrid va trebui să accepte o mică pauză. Real va trebui să se descurce fără el, ceea ce provoacă îngrijorare pe plan intern.
În următoarele trei săptămâni, Real are meci cu Betis în campionat (4 ianuarie), după care urmează Supercupa Spaniei, unde o va întâlni în semifinale pe Atletico Madrid (8 ianuarie), eventuala finală urmând să se dispute pe 11 ianuarie. Astfel, prezența starului francez în competiția care le poate aduce “galacticilor” un nou trofeu este imposibilă. După Supercupa Spaniei, pentru Real urmează partide cu Levante (17 ianuarie) și AS Monaco (20 ianuarie).
Sursa: Agerpres.ro
- Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia
- Doliu la Atletico Madrid. A murit cel mai longeviv căpitan al clubului din La Liga
- Real Madrid a intrat în cursa pentru jucătorul de 55 de milioane de euro dorit de Barcelona
- Prima mutare pregătită de Barcelona. Jucătorul care l-a convins pe Hansi Flick
- Au apărut dovezile: Real Madrid, cea mai dezavantajată dintre granzii din La Liga