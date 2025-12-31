Lovitură pentru Real Madrid. Kylian Mbappe e OUT și va rata Supercupa Spaniei - Antena Sport

Kylian Mbappe, superstarul de la Real Madrid, accidentat la un genunchi, va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kylian Mbappe are de câteva săptămâni probleme la ligamentele externe ale unui genunchi, iar un RMN efectuat miercuri dimineaţă a arătat o leziune care necesită tratament şi repaus.

Mbappe, incert pentru Supercupa Spaniei

Mbappe, care a jucat mai multe meciuri în ciuda acestor dureri, fără să creadă că este o accidentare gravă, a trebuit să se resemneze şi să se oprească de data aceasta. El simţea că nu putea accelera aşa cum îşi dorea în ultimele meciuri.

🚨 Kylian Mbappé has been suffering from a sprained ligament and MRI has revealed an injury, reports L’Équipe. pic.twitter.com/upUaA5nAKr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025

După ce a jucat în aproape fiecare meci pentru clubul său de la începutul sezonului, numărul 10 al lui Real Madrid va trebui să accepte o mică pauză. Real va trebui să se descurce fără el, ceea ce provoacă îngrijorare pe plan intern.