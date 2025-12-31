Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Real Madrid. Kylian Mbappe e OUT și va rata Supercupa Spaniei - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Lovitură pentru Real Madrid. Kylian Mbappe e OUT și va rata Supercupa Spaniei

Lovitură pentru Real Madrid. Kylian Mbappe e OUT și va rata Supercupa Spaniei

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 15:49

Comentarii
Lovitură pentru Real Madrid. Kylian Mbappe e OUT și va rata Supercupa Spaniei

Kylian Mbappe, la un antrenament al Realului / Profimedia

Kylian Mbappe, superstarul de la Real Madrid, accidentat la un genunchi, va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kylian Mbappe are de câteva săptămâni probleme la ligamentele externe ale unui genunchi, iar un RMN efectuat miercuri dimineaţă a arătat o leziune care necesită tratament şi repaus.

Mbappe, incert pentru Supercupa Spaniei

Mbappe, care a jucat mai multe meciuri în ciuda acestor dureri, fără să creadă că este o accidentare gravă, a trebuit să se resemneze şi să se oprească de data aceasta. El simţea că nu putea accelera aşa cum îşi dorea în ultimele meciuri.

După ce a jucat în aproape fiecare meci pentru clubul său de la începutul sezonului, numărul 10 al lui Real Madrid va trebui să accepte o mică pauză. Real va trebui să se descurce fără el, ceea ce provoacă îngrijorare pe plan intern.

Reclamă
Reclamă

În următoarele trei săptămâni, Real are meci cu Betis în campionat (4 ianuarie), după care urmează Supercupa Spaniei, unde o va întâlni în semifinale pe Atletico Madrid (8 ianuarie), eventuala finală urmând să se dispute pe 11 ianuarie. Astfel, prezența starului francez în competiția care le poate aduce “galacticilor” un nou trofeu este imposibilă. După Supercupa Spaniei, pentru Real urmează partide cu Levante (17 ianuarie) și AS Monaco (20 ianuarie).

Sursa: Agerpres.ro

26 de județe intră sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 2026 de județe intră sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 20
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Observator
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
15:25
Salariul uriaș pe care îl va primi Louis Munteanu la DC United. Cifrele afacerii
15:02
EXCLUSIVIftime și FC Botoșani, negocieri cu un fost jucător al FCSB-ului!
14:56
EXCLUSIVPrima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Anamaria Prodan: “E ceva minunat”
14:30
Legendarul Roberto Carlos, operat de urgență la inimă. Starea în care se află brazilianul
14:13
E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United!
14:02
VIDEOImaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate
Vezi toate știrile
1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 3 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 4 Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan 5 De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” 6 A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!