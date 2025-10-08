Cristi Săpunaru, anunţ despre viitorul său! Vrea să revină în fotbal la iarnă: "Planul e să facem un club puternic" - Antena Sport

Cristi Săpunaru s-a retras din activitatea de jucător la finalul sezonului trecut, de la Rapid. Chiar dacă despărţirea de clubul din Giuleşti nu a fost cea mai plăcută, fostul fundaş vrea să continue să activeze în fotbal.

În prezent, Cristi Săpunaru este înscris la cursurile pentru licenţa de director sportiv şi are de gând să se înscrie şi la cursurile pentru licenţa de antrenor PRO.

Cristi Săpunaru, despre revenirea în fotbal: “Şi pe partea de antrenorat, şi pe cea de director sportiv”

Fără echipă în acest moment, Cristi Săpunaru vrea să încheie cursurile de director sportiv, pentru ca abia apoi să se concentreze asupra licenţie PRO. Până atunci, fostul fotbalist nu exclude o revenire în fotbal chiar în această iarnă.

Indiferent de clubul la care ajunge, Cristi Săpunaru este hotărât să facă o echipă puternică:

“Acum sunt la cursurile de director sportiv, mai am două module. Sper să termin cu brio și după să mă axez și pe școala de antrenori să închei și cu licența PRO. Apoi, vom vedea ce se întâmplă mai departe. Au fost niște discuții cu cei de la Tunari, dar nu s-au materializat în cele din urmă.