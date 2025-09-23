Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat

Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 16:34

Comentarii
Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat

Ion Geolgău, în cadrul unei ședinte a FRF / Sport Pictures

Ion Geolgău urmează să fie dat afară din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a scandalului de hărțuire sexuală care a luat amploare în ultimele zile. Fostul mare jucător al Universității Craiova i-a trimis mesaje cu tentă mamei unui junior, iar acesta a și recunoscut că textele trimise de el sunt unele adevărate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea FRF nu își dorește să se asocieze cu un astfel de personaj, motiv pentru care urmează să îl de afară.

Ion Geolgău va fi OUT de la FRF

Săptămâna trecută, Gazeta de Cluj a expus un schimb de mesaje între Ion Geolgău și mama unui junior de la loturile naționale, iar FRF a venit cu un comunicat prin care a anunțat că va lansa o anchetă internă. Oficialii federației ar fi luat deja o decizie cu privire la situația fostului jucător, iar aceasta ar fi demiterea sa, potrivit surselor golazo.ro.

Răzvan Burleanu își dorește ca imaginea FRF să fie una intactă, motiv pentru care nu își dorește să se asocieze cu un personaj precum Ion Geolgău, care a și recunoscut fapta sa, declarând recent că regretă cele întâmplate. În ultimii ani, legenda Craiovei nu mai făcuse parte din departamentul de scouting al FRF, de unde plecase din 2023, dar a continuat să fie în organizarea teberelor de vară pentru grupele U13, U12 și U11.

Federația urmează să vină în curând cu un comunicat oficial legat de situația lui Geolgău, însă lucrurile par deja să fie clare.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Observator
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
19:17
Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”
19:07
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
18:48
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
18:25
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca