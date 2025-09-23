Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat - Antena Sport

Ion Geolgău urmează să fie dat afară din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a scandalului de hărțuire sexuală care a luat amploare în ultimele zile. Fostul mare jucător al Universității Craiova i-a trimis mesaje cu tentă mamei unui junior, iar acesta a și recunoscut că textele trimise de el sunt unele adevărate.

Conducerea FRF nu își dorește să se asocieze cu un astfel de personaj, motiv pentru care urmează să îl de afară.

Ion Geolgău va fi OUT de la FRF

Săptămâna trecută, Gazeta de Cluj a expus un schimb de mesaje între Ion Geolgău și mama unui junior de la loturile naționale, iar FRF a venit cu un comunicat prin care a anunțat că va lansa o anchetă internă. Oficialii federației ar fi luat deja o decizie cu privire la situația fostului jucător, iar aceasta ar fi demiterea sa, potrivit surselor golazo.ro.

Răzvan Burleanu își dorește ca imaginea FRF să fie una intactă, motiv pentru care nu își dorește să se asocieze cu un personaj precum Ion Geolgău, care a și recunoscut fapta sa, declarând recent că regretă cele întâmplate. În ultimii ani, legenda Craiovei nu mai făcuse parte din departamentul de scouting al FRF, de unde plecase din 2023, dar a continuat să fie în organizarea teberelor de vară pentru grupele U13, U12 și U11.

Federația urmează să vină în curând cu un comunicat oficial legat de situația lui Geolgău, însă lucrurile par deja să fie clare.