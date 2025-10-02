Răzvan Burleanu, vizită la Senatul României! Se pregăteşte o decizie istorică pentru fotbalul românesc - Antena Sport

Răzvan Burleanu a efecuat o vizită la Senatul României, pentru a purta discuţii cu senatorii despre legea care ar putea permite consumul de băuturi alcoolice pe stadioanele din ţara noastră.
Comisiile de specialitate din Senatul României dezbat proiectul de modificare a Legii 4/2008, iar în cazul în care va fi adoptat acest proiect, fanii prezenţi pe stadioane vor avea dreptul să consume bere şi alte băuturi slab alcoolizate.
Răzvan Burleanu, vizită la Senatul României
Din informaţiile Antena Sport, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal a avut un dialog cu mai mulţi senatori, pentru a vedea în ce stadiu se află legea pe care majoritatea suporterilor din România o aşteaptă cu braţele deschise. Cel puţin, asta o dovedesc mesajele venite pe site-ul oficial al Senatului.
În textul de lege, este precizat clar că pe arenele din ţară ar urma să fie admise vânzarea şi consumul de băuturi alcoolice cu o concentraţie de maximum 5%, dar băuturile se vor distribui doar în pahare fără capac, din plastic sau chiar hârtie.
Bătururile alcoolice ar urma să fie consumate doar în incinta stadioanelor şi cumpărate doar de la organizatorii evenimentelor.
Evz.ro anunţa cu două săptămâni în urmă că proiectul se află la comisiile de specialitate din Senat, care au deja avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.
Proiectul e sprijinit de Elisabeta Lipă
Proiectul a fost iniţiat de parlamentari din întreg spectrul politic, printre care se află şi Elisabeta Lipă, camnpioană olimpică la canotaj, fost ministru al Sportului.
“Un alt aspect important îl reprezintă posibilitatea comercializării băuturilor slab alcoolizate. În România, legislaţia actuală este în mod nejustificat şi contraproductiv restrictivă, însă experienţa altor ţări europene precum Germania, Italia, Franţa sau Regatul Unit arată că un consum moderat, reglementat, poate contribui la o atmosferă festivă, încurajând comportamentul responsabil al spectatorilor. Mai mult decât atât, contribuie direct la evitarea cazurilor de abuz în consumul de alcool, prin consumul anterior evenimentului sportiv.
Propunem, aşadar, să fie permisă vânzarea şi consumul băuturilor cu un conţinut de alcool de până la 5%, cu măsuri clare de control şi interzicerea recipientelor cu capac, care pot fi folosite în mod periculos. Această reglementare echilibrată aduce beneficii economice organizatorilor, susţine o experienţă sportivă atractivă şi dezvoltă o sursă suplimentară de venit pentru cluburile sportive organizatoare”, spun inițiatorii.
