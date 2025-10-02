Răzvan Burleanu, vizită la Senatul României! Se pregăteşte o decizie istorică pentru fotbalul românesc - Antena Sport

Răzvan Burleanu a efecuat o vizită la Senatul României, pentru a purta discuţii cu senatorii despre legea care ar putea permite consumul de băuturi alcoolice pe stadioanele din ţara noastră.

Comisiile de specialitate din Senatul României dezbat proiectul de modificare a Legii 4/2008, iar în cazul în care va fi adoptat acest proiect, fanii prezenţi pe stadioane vor avea dreptul să consume bere şi alte băuturi slab alcoolizate.

Răzvan Burleanu, vizită la Senatul României

Din informaţiile Antena Sport, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal a avut un dialog cu mai mulţi senatori, pentru a vedea în ce stadiu se află legea pe care majoritatea suporterilor din România o aşteaptă cu braţele deschise. Cel puţin, asta o dovedesc mesajele venite pe site-ul oficial al Senatului.

În textul de lege, este precizat clar că pe arenele din ţară ar urma să fie admise vânzarea şi consumul de băuturi alcoolice cu o concentraţie de maximum 5%, dar băuturile se vor distribui doar în pahare fără capac, din plastic sau chiar hârtie.

Bătururile alcoolice ar urma să fie consumate doar în incinta stadioanelor şi cumpărate doar de la organizatorii evenimentelor.