Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când se va juca Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Când se va juca Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF

Când se va juca Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF

Publicat: 8 octombrie 2025, 17:00

Comentarii
Când se va juca Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF

Ștefan Baiaram și Baba Alhassan în FCSB - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

FRF a anunțat când se va juca derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a treia a grupei din Cupa României. Partida ar fi trebuit inițial să se joace la finalul acestui an, pe 17 decembrie.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Însă, Federația a anunțat că partida se va disputa două luni mai târziu, pe 11 februarie, dat fiind faptul că pe 18 decembrie, la o zi după ce meciul ar fi trebuit inițial să se joace, Universitatea Craiova se va duela cu AEK Atena în ultima etapă a grupei de Conference League. 

Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României, se va juca pe 11 februarie 

Primele două etape din grupele Cupei României se vor disputa pe 29 octombrie și 3 decembrie. În primele două runde, FCSB se va duela cu Gloria Bistrița și UTA, iar Universitatea Craiova cu Sănătatea Cluj și Petrolul. 

Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială. 

Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026”, a anunțat FRF. 

Reclamă
Reclamă

Programul grupelor Cupei României: 

Grupa A 

  • Etapa 1: CSM Slatina – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923, Metaloglobus – Campionii FC Argeș 
  • Etapa 2: Metaloglobus – CFR Cluj, Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 
  • Etapa 3: CFR Cluj – FC Rapid 1923, CSM Slatina – Metaloglobus, CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș 

Grupa B 

  • Etapa 1: CS Sănătatea – Universitatea Craiova, CS Gloria Bistrița – FCSB, UTA Arad – ACS Petrolul 52 
  • Etapa 2: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova, UTA Arad – FCSB, CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița 
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52, CS Gloria Bistrița – UTA Arad 

Grupa C 

Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologuluiAu fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului
Reclamă
  • Etapa 1: Metalul Buzău – Universitatea Cluj, Sporting Liești – Oțelul Galați, AFK Csikszereda – Sepsi OSK 
  • Etapa 2: Sepsi OSK – Universitatea Cluj, AFK Csikszereda – Oțelul Galați, Sporting Liești – Metalul Buzău 
  • Etapa 3: Universitatea Cluj – Oțelul Galați, Metalul Buzău – Sepsi OSK, Sporting Liești – AFK Csikszereda 

Grupa D 

  • Etapa 1: CS Dinamo București – Dinamo 1948, Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt, AFC Botoșani – Farul Constanța 
  • Etapa 2: Farul Constanța – Dinamo 1948, AFC Botoșani – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Concordia Chiajna 
  • Etapa 3: Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța, Concordia Chiajna – AFC Botoșani. 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Observator
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
19:02
După Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian a fost eliminată şi ea de la Wuhan! Românca, învinsă de Rybakina
18:53
Selecţionerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferinţă! L-ar vrea ca jucător pe Hagi: “Nu Ianis, Gică”
18:43
Anunț din Turcia despre revenirea lui Gică Hagi pe banca unei echipe: „Prioritatea noastră e un antrenor străin”
18:29
VideoGrand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore
18:13
EXCLUSIVMesajul selecţionerului Moldovei pentru Mircea Lucescu! Ce legătură are Lilian Popescu cu România
18:02
Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova. „Tricolorul” venit accidentat la lot
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 5 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”