Când se va juca Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF - Antena Sport

FRF a anunțat când se va juca derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a treia a grupei din Cupa României. Partida ar fi trebuit inițial să se joace la finalul acestui an, pe 17 decembrie.
Însă, Federația a anunțat că partida se va disputa două luni mai târziu, pe 11 februarie, dat fiind faptul că pe 18 decembrie, la o zi după ce meciul ar fi trebuit inițial să se joace, Universitatea Craiova se va duela cu AEK Atena în ultima etapă a grupei de Conference League.
Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României, se va juca pe 11 februarie
Primele două etape din grupele Cupei României se vor disputa pe 29 octombrie și 3 decembrie. În primele două runde, FCSB se va duela cu Gloria Bistrița și UTA, iar Universitatea Craiova cu Sănătatea Cluj și Petrolul.
„Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială.
Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026”, a anunțat FRF.
Programul grupelor Cupei României:
Grupa A
- Etapa 1: CSM Slatina – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923, Metaloglobus – Campionii FC Argeș
- Etapa 2: Metaloglobus – CFR Cluj, Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
- Etapa 3: CFR Cluj – FC Rapid 1923, CSM Slatina – Metaloglobus, CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș
Grupa B
- Etapa 1: CS Sănătatea – Universitatea Craiova, CS Gloria Bistrița – FCSB, UTA Arad – ACS Petrolul 52
- Etapa 2: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova, UTA Arad – FCSB, CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița
- Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52, CS Gloria Bistrița – UTA Arad
Grupa C
- Etapa 1: Metalul Buzău – Universitatea Cluj, Sporting Liești – Oțelul Galați, AFK Csikszereda – Sepsi OSK
- Etapa 2: Sepsi OSK – Universitatea Cluj, AFK Csikszereda – Oțelul Galați, Sporting Liești – Metalul Buzău
- Etapa 3: Universitatea Cluj – Oțelul Galați, Metalul Buzău – Sepsi OSK, Sporting Liești – AFK Csikszereda
Grupa D
- Etapa 1: CS Dinamo București – Dinamo 1948, Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt, AFC Botoșani – Farul Constanța
- Etapa 2: Farul Constanța – Dinamo 1948, AFC Botoșani – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Concordia Chiajna
- Etapa 3: Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța, Concordia Chiajna – AFC Botoșani.
