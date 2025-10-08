Când se va juca Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF - Antena Sport

FRF a anunțat când se va juca derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a treia a grupei din Cupa României. Partida ar fi trebuit inițial să se joace la finalul acestui an, pe 17 decembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Însă, Federația a anunțat că partida se va disputa două luni mai târziu, pe 11 februarie, dat fiind faptul că pe 18 decembrie, la o zi după ce meciul ar fi trebuit inițial să se joace, Universitatea Craiova se va duela cu AEK Atena în ultima etapă a grupei de Conference League.

Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României, se va juca pe 11 februarie

Primele două etape din grupele Cupei României se vor disputa pe 29 octombrie și 3 decembrie. În primele două runde, FCSB se va duela cu Gloria Bistrița și UTA, iar Universitatea Craiova cu Sănătatea Cluj și Petrolul.

„Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială.

Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026”, a anunțat FRF.