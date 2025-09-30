Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu

Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 12:04

Comentarii
Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia

Adrian Mutu și-a înființat în acest an o academie de fotbal alături de Paul Nicolau Pescaboar, iar terenul pe care urmează să își desfășoare activitatea este unul din Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) “Tei”. Există însă un impediment legat de modul în care gestionează fostul mare fotbalist situația locației care reprezintă “casa” proiectului său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O investigație a jurnaliștilor de la Buletin de București au dezvăluit cum Mutu a pus stăpânire pe terenul de la CCSS “Tei”, deși nu avea dreptul să facă acest lucru. După ce a încheiat un simplu contract de asociere pentru prestări servicii cu locația respectivă, cel poreclit “Briliantul” a decis care să fie intervalele orare în care să se antreneze elevii săi, și anume între 17:00 și 20:00, slotul considerat cel mai bun.

În plus, Mutu și asociații săi au făcut o schimbare și la nivelul gazonului, schimbând iarba naturală cu un gazon artificial, o problemă care vizează echipele de rugby care se antrenau și ele pe acest teren, CSM București și Sportul Studențesc. Liniile trase pentru gazon în acest moment sunt făcute doar pentru fotbal, aspect ce ar trebui să se modifice după promisiunile lui Adrian Mutu.

Cum a pus stăpânire Adrian Mutu pe terenul de la CCSS “Tei” pentru academia sa

Potrivit sursei citate anterior, Adrian Mutu nu are nicio exclusivitate pentru terenul respectiv, ținând cont că a încheiat un contract de asociere pentru prestări servicii. De aceea, “Briliantul” nici nu are dreptul să decidă programul sau cine joacă pe teren, ținând cont că nu a licitat pentru spațiul în cauză.

Cu toate acestea, CCSS “Tei” nu mai decide în prezent programul, iar echipele care se antrenau în trecut au fost anunțate că trebuie să ia legătură cu Adrian Mutu pentru sloturile orare. Spre exemplu, juniorii de la CSM București se antrenează după ora 21:00.

Reclamă
Reclamă

În ceea ce privește gestionarea suprafeței de Adrian Mutu pentru academia sa, mai există un impediment, și anume cel legat de amplasamentul vestiarelor, care se află la 2,5 metri de marginea terenului. Asta satisface doar regulamentele de siguranță pentru fotbal, ci nu și pentru rugby, unde echipele care se antrenează acolo pot avea de suferit.

Adrian Mutu n-a preferat să comenteze

Rugat de sursa citată anterior să ofere o declarație, Adrian Mutu a oferit un răspuns evaziv: “Vă voi transmite răspunsurile la întrebări în cadrul evenimentului oficial de deschidere a Academiei. Până la acel moment, nu consider oportun să formulez un punct de vedere“.

Ministerul Muncii, cel care are în subordine Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) “Tei”, a evitat organizarea unei licitații publice pentru acordarea suprafeței de joc Academiei Internaționale de Fotbal Adrian Mutu.

A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de ușiA plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Observator
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
15:13
EXCLUSIVDenis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României
14:50
Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo
14:26
Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
14:24
Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare
13:57
Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid
13:39
Jucătorul român de la Real Madrid, numit “fenomen” de legendarul Marcelo: “Felicitări”
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 6 Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”