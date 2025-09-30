Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu - Antena Sport

Adrian Mutu și-a înființat în acest an o academie de fotbal alături de Paul Nicolau Pescaboar, iar terenul pe care urmează să își desfășoare activitatea este unul din Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) “Tei”. Există însă un impediment legat de modul în care gestionează fostul mare fotbalist situația locației care reprezintă “casa” proiectului său.

O investigație a jurnaliștilor de la Buletin de București au dezvăluit cum Mutu a pus stăpânire pe terenul de la CCSS “Tei”, deși nu avea dreptul să facă acest lucru. După ce a încheiat un simplu contract de asociere pentru prestări servicii cu locația respectivă, cel poreclit “Briliantul” a decis care să fie intervalele orare în care să se antreneze elevii săi, și anume între 17:00 și 20:00, slotul considerat cel mai bun.

În plus, Mutu și asociații săi au făcut o schimbare și la nivelul gazonului, schimbând iarba naturală cu un gazon artificial, o problemă care vizează echipele de rugby care se antrenau și ele pe acest teren, CSM București și Sportul Studențesc. Liniile trase pentru gazon în acest moment sunt făcute doar pentru fotbal, aspect ce ar trebui să se modifice după promisiunile lui Adrian Mutu.

Cum a pus stăpânire Adrian Mutu pe terenul de la CCSS “Tei” pentru academia sa

Potrivit sursei citate anterior, Adrian Mutu nu are nicio exclusivitate pentru terenul respectiv, ținând cont că a încheiat un contract de asociere pentru prestări servicii. De aceea, “Briliantul” nici nu are dreptul să decidă programul sau cine joacă pe teren, ținând cont că nu a licitat pentru spațiul în cauză.

Cu toate acestea, CCSS “Tei” nu mai decide în prezent programul, iar echipele care se antrenau în trecut au fost anunțate că trebuie să ia legătură cu Adrian Mutu pentru sloturile orare. Spre exemplu, juniorii de la CSM București se antrenează după ora 21:00.