Gică Hagi s-a întors în locul unde a învățat să joace fotbal. "Regele" a dat autografe și lovitura de start - Antena Sport

Gică Hagi s-a întors în locul unde s-a jucat fotbal prima oară / Antena Sport

Gică Hagi a participat astăzi, 31 august, la un meci al echipei de amatori a celor de la A.S. Tricolorul Săcele. Formația este stabilită chiar în comuna în care s-a născut cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc.

Hagi a avut ocazia să dea lovitura de start la partida dobrogenilor, să facă poze, dar și să dea autografe oamenilor de toate vârstele.

Gică Hagi s-a întors la Săcele. Ce a spus despre Farul și Ianis Hagi

Fostul decar al Generației de Aur a fost chemat să asiste la primul meci al clubului A.S. Tricolorul Săcele, echipă nou-înființată în orașul în care a copliărit “Regele”. Invitat de onoare la partida de liga a cincea dintre gazde și A.S. Voința Siminoc, Hagi a dat lovitura de start a meciului și a făcut poze atât cu adulți, cât și cu copii. În plus, cel mai mare jucător român din toate timpurile nu a ezitat să dea și autografe pe șepci și tricouri.

Gică Hagi a răspuns și la câteva întrebări ale jurnaliștilor și a vorbit printre altele despre situația de la Farul, echipă pe care a părăsit-o la finalul sezonului trecut din postura de antrenor. În prezent, fostul fotbalist ocupă doar funcția de acționar la echipa din Ovidiu.

“Decizia a fost luată și suntem în spatele lui Ianis (n.r. Zicu) și a echipei, a staff-ului. Avem treabă multă de făcut în academie, în toate, clubul trebuie să se dezvolte. Muncim mult.