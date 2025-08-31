Gică Hagi s-a întors în locul unde a învățat să joace fotbal. "Regele" a dat autografe și lovitura de start - Antena Sport

Gică Hagi a participat astăzi, 31 august, la un meci al echipei de amatori a celor de la A.S. Tricolorul Săcele. Formația este stabilită chiar în comuna în care s-a născut cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc.
Hagi a avut ocazia să dea lovitura de start la partida dobrogenilor, să facă poze, dar și să dea autografe oamenilor de toate vârstele.
Gică Hagi s-a întors la Săcele. Ce a spus despre Farul și Ianis Hagi
Fostul decar al Generației de Aur a fost chemat să asiste la primul meci al clubului A.S. Tricolorul Săcele, echipă nou-înființată în orașul în care a copliărit “Regele”. Invitat de onoare la partida de liga a cincea dintre gazde și A.S. Voința Siminoc, Hagi a dat lovitura de start a meciului și a făcut poze atât cu adulți, cât și cu copii. În plus, cel mai mare jucător român din toate timpurile nu a ezitat să dea și autografe pe șepci și tricouri.
Gică Hagi a răspuns și la câteva întrebări ale jurnaliștilor și a vorbit printre altele despre situația de la Farul, echipă pe care a părăsit-o la finalul sezonului trecut din postura de antrenor. În prezent, fostul fotbalist ocupă doar funcția de acționar la echipa din Ovidiu.
“Decizia a fost luată și suntem în spatele lui Ianis (n.r. Zicu) și a echipei, a staff-ului. Avem treabă multă de făcut în academie, în toate, clubul trebuie să se dezvolte. Muncim mult.
Nu stau să evaluez eu public (n.r. prestațiile Farului). Au început foarte bine, bine că am câștigat la Hunedoara, pentru că era important. Începutul a fost foarte bun, partea a doua mai puțin bună, dar din toate înveți și trebuie să mergi înainte, că așa e în fotbal. Trebuie să o iei de la capăt“, a declarat Gică Hagi.
Fostul mare jucător a primit și o întrebare legată de situația lui Ianis Hagi, însă a refuzat să comenteze ce se întâmplă cu fiul său care încă nu și-a găsit vreun angajament.