Steaua şi Petrolul, remiză în Ghencea. Rapid, victorie împotriva unei echipe de Liga 2 - Antena Sport

Echipele din România au profitat de pauza provocată de meciurile echipelor naţionale şi şi-au programat în acest weekend meciuri amicale. Steaua şi Petrolul Ploieşti s-au întâlnit sâmbătă în Ghencea, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Şi Rapid a jucat sâmbătă. Echipa lui Costel Gâlcă a învins-o pe CS Afumaţi cu 3-0, în timp ce UTA a pierdut meciul amical cu Corvinul Hunedoara, scor 1-2.

Steaua – Petrolul 2-2, într-un meci amical

Formaţia pregătită de Daniel Opriţa a condus de două ori. Mai întâi, Lopez a deschis scorul în minutul 15, în timp ce Pacionel a dus scorul la 21 în minutul 64. Rafinha a marcat ambele goluri pentru “lupii galbeni”. Mai întâi, el a marcat în minutul 16, după care a reuşit dubla în minutul 89.

Echipele de start în Steaua – Petrolul

Steaua : Iancu – Răsdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ilie – Pacionel, Nedelcu, Popescu, Drăghici, Ruben, Roman

Rezerve: Pletea – Lanțoș, Adăscăliței, Nedelea, Rotaru, Bobaru, Lascu, Popa, Iordan, Mănăilă

Antrenor: Daniel Oprița

Rezerve: G. Grozav, Chică-Roșă, V. Gheorghem Doukansy, Mateiu, Marian, Guilherme, Hanca, Bălbărău

Antrenor: Eugen Neagoe

Rapid a câştigat cu 3-0 meciul amical cu CS Afumaţi, formaţie din liga secundă. Liderul a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă, prin Cristi Manea, Leo Bolgdao şi Antoane Baroan.