Steaua şi Petrolul, remiză în Ghencea. Rapid, victorie împotriva unei echipe de Liga 2 - Antena Sport

Echipele din România au profitat de pauza provocată de meciurile echipelor naţionale şi şi-au programat în acest weekend meciuri amicale. Steaua şi Petrolul Ploieşti s-au întâlnit sâmbătă în Ghencea, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Şi Rapid a jucat sâmbătă. Echipa lui Costel Gâlcă a învins-o pe CS Afumaţi cu 3-0, în timp ce UTA a pierdut meciul amical cu Corvinul Hunedoara, scor 1-2.
Steaua – Petrolul 2-2, într-un meci amical
Formaţia pregătită de Daniel Opriţa a condus de două ori. Mai întâi, Lopez a deschis scorul în minutul 15, în timp ce Pacionel a dus scorul la 21 în minutul 64. Rafinha a marcat ambele goluri pentru “lupii galbeni”. Mai întâi, el a marcat în minutul 16, după care a reuşit dubla în minutul 89.
Echipele de start în Steaua – Petrolul
- Steaua: Iancu – Răsdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ilie – Pacionel, Nedelcu, Popescu, Drăghici, Ruben, Roman
Rezerve: Pletea – Lanțoș, Adăscăliței, Nedelea, Rotaru, Bobaru, Lascu, Popa, Iordan, Mănăilă
Antrenor: Daniel Oprița
- Petrolul: Krell – D. Radu, Papp, Onguene, Dumitriu – Dulca, Dongmo – Jyry, Rafinha, Tolea – Doumtsios
Rezerve: G. Grozav, Chică-Roșă, V. Gheorghem Doukansy, Mateiu, Marian, Guilherme, Hanca, Bălbărău
Antrenor: Eugen Neagoe
Rapid a câştigat cu 3-0 meciul amical cu CS Afumaţi, formaţie din liga secundă. Liderul a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă, prin Cristi Manea, Leo Bolgdao şi Antoane Baroan.
Corvinul Hunedoara s-a impus cu 2-1 la Arad, într-un meci contra celor de la UTA. Ribeiro a deschis scorul în minutul 59, în timp ce Ţăroi a restabilite egalitatea în minutul 61. Pîrvulescu a fost cel care a adus victoria pentru divizionara secundă, în minutul 90.
