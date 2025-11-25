Cătălin Mulţescu, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre ultimele zile ale tatălui său: "M-a strâns de mână" - Antena Sport

Cătălin Mulţescu (49 de ani) a făcut dezvăluiri despre ultimele zile ale regretatului său tată, Gigi Mulţescu, ce s-a stins din viaţă pe 15 septembrie 2024, la 72 de ani.
Gigi Mulţescu a câştigat trei titluri cu Dinamo ca jucător şi două Cupe ale României, cu aceeaşi echipă. A mai câştigat o Cupă a României cu Jiul.
Cătălin Mulţescu: “Avea probleme deja după ce s-a retras de la Dinamo”
„El avea probleme deja după ce s-a retras de la Dinamo. Avea Alzheimer. Se activase boala. Era o formă atipică. Uita niște lucruri. Era lucid. Secvențe. Tot timpul îi arătam poze. Își amintea de toată lumea. Nu era un om bolnav, doar că era o problemă cu memoria. Dintr-o dată a făcut o pneumonie și l-am internat la Urgențe. Toată lumea a roit lângă el.
A făcut tratamente cu antibiotic, dar nimic nu a funcționat. Nimic. Era un corp slăbit. Asta a fost. Au fost 3 zile de coșmar pe care nu aș vrea să le mai trăiesc vreodată. Nu puteam să îl ajut. Eram singurul om din casă care putea să alerge. Domnul Badea ne-a ajutat cu locul de veci. Și Cristi Borcea ne-a ajutat”, a mărturisit cu lacrimi în ochi Cătălin Mulţescu, pentru fanatik.ro.
“În spital m-a strâns de mână când m-a auzit vorbind. Avea și o rană la picior. Era și sora mea cu mine. Ne strângea de mână. A fost greu. Ne-am strâns toți trei. A venit și mama mea. Ea m-a anunțat. Mi-a spus că nu mai este”, a mai povestit Cătălin Mulţescu.
Cătălin Mulţescu, fost fotbalist, a devenit şi el antrenor după încheierea carierei de fotbalist, la fel ca tatăl lui, Gigi Mulţescu.
Ca jucător, Gigi Mulţescu a evoluat la Jiul, Dinamo, CSM Suceava, Rocar şi UTA. Poreclit “SMURD-ul” ca antrenor, Gigi Mulţescu le-a pregătit, printre altele, pe Dinamo, Samsunspor, Kayserispor, Ankaragucu, Sportul, FC Vaslui, Gaz Metan, Astra sau Petrolul. Ultima echipă antrenată a fost Dinamo, cea cu care a scris istorie ca jucător. Mulţescu a marcat în victoria de senzaţie, cu 3-0, a lui Dinamo cu Hamburg, din sferturile Cupei Campionilor, sezonul 1983-1984. În tur fusese 3-2 pentru nemţi, iar Dinamo s-a calificat în semifinalele competiţiei, de unde a fost eliminată de Liverpool. Hamburg era câştigătoarea en-titre a competiţiei atunci când a fost eliminată de Dinamo.
