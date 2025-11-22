Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua - Antena Sport

Închide meniul
Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua

Daniel Işvanca Publicat: 22 noiembrie 2025, 23:26

Jugurtha Hamroun într-un meci pentru FCSB / Getty Images

Retras din fotbalul acum un an, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni pe terenul de fotbal. La vârsta de 36 de ani, algerianul a semnat cu o echipă din liga a treia din România.

Este vorba despre CSO Băicoi, echipă clasată pe locul cinci în seria a patra. Aceștia țintesc prezența în play-off și chiar promovarea în cel de-al doilea eșalon al fotbalului românesc.

Jugurtha Hamroun a revenit în fotbalul românesc

Cu apariții în tricoul celor de la Oțelul Galați, respectiv FCSB, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni în fotbalul românesc, la vârsta de 36 de ani.

Algerianul s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut, însă nu a putut sta departe mult timp de fenomen. Acesta a semnat cu CSO Băicoi, anunțul oficial fiind făcut pe pagina de Facebook a clubului.

„Bine ai venit, Jugurtha Hamroun! 
CSO Băicoi a ajuns la un acord cu experimentatul jucător Jugurtha Hamroun , un fotbalist cunoscut pentru tehnica sa fină, creativitatea din joc și calitatea pe care o aduce în benzile terenului. Hamroun evoluează pe postul de aripă stângă, fiind recunoscut pentru dribling, viteză și execuții spectaculoase.
De-a lungul carierei, Hamroun a avut evoluții remarcabile la mai multe cluburi importante. A activat 2 ani în Liga 1 la FCSB, perioadă în care s-a remarcat prin aport ofensiv constant și goluri decisive. Ulterior, și-a continuat cariera la cel mai înalt nivel în fotbalul din Orientul Mijlociu, evoluând în Qatar la Al-Sadd, Qatar SC și Al-Khor SC, iar apoi în Turcia, la Samsunspor, unde a confirmat încă o dată calitățile sale de jucător ofensiv complet.
Cu experiență internațională vastă și un stil de joc spectaculos, Hamroun vine la CSO Băicoi pentru a aduce plus de valoare, maturitate în joc și un aport ofensiv considerabil în sezonul ce urmează.
Mult succes în tricoul alb-albastru, Jugurtha!”, au scris aceștia.

