Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua - Antena Sport

Retras din fotbalul acum un an, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni pe terenul de fotbal. La vârsta de 36 de ani, algerianul a semnat cu o echipă din liga a treia din România.
Este vorba despre CSO Băicoi, echipă clasată pe locul cinci în seria a patra. Aceștia țintesc prezența în play-off și chiar promovarea în cel de-al doilea eșalon al fotbalului românesc.
Jugurtha Hamroun a revenit în fotbalul românesc
Cu apariții în tricoul celor de la Oțelul Galați, respectiv FCSB, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni în fotbalul românesc, la vârsta de 36 de ani.
Algerianul s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut, însă nu a putut sta departe mult timp de fenomen. Acesta a semnat cu CSO Băicoi, anunțul oficial fiind făcut pe pagina de Facebook a clubului.
