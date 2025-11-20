Victor Piţurcă, anunţ despre viitorul său în antrenorat: "Nu cred că mai revin". Ofertele de care ar ţine cont - Antena Sport

Victor Piţurcă a vorbit la “Gala Boloni” despre posibila sa revenire în lumea antrenoratului și a dezvăluit că nu mai este tentat să se întoarcă pe banca tehnică la momentul actual. Fosta legendă a Stelei a dezvăluit însă că dacă ar fi să accepte vreo ofertă, ar fi fie una din partea celor de la CSA, fie din zona Golfului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă a avut ultima experiență de antrenor sezonul 2019/20 la Universitatea Craiova, atunci când a stat jumătate de an pe banca oltenilor. De atunci, fostul mare jucător român a luat o pauză, iar recent a avut prilejul să vorbească din nou despre o posibilă revenire în acest sens.

Pițurcă, antrenor doar la Steaua sau în Golf

Prezent la evenimentul de lansare al filmului documentar despre Ladislau Boloni, Pițurcă a mărturisit că nu crede că se va mai întoarce în lumea antrenoratului, dar dacă ar face-o, s-ar îndrepta către două scenarii. Primul ar fi acela în care ar antrena-o pe CSA Steaua, numind și condițiile de care ar depinde o astfel de mutare, un subiect pe care fostul atacant l-a mai abordat de nenumărate ori.

Cel de-al doilea scenariu ar fi cel în care ar antrena în zona Golfului, lucru pe care l-a mai făcut în două rânduri, între octombrie 2014 și iulie 2015 la Al-Ittihad, după care între decembrie 2015 și iulie 2016, tot la Al-Ittihad.

“Nu cred că mai revin în antrenorat, această meserie e foarte grea, foarte dificilă. Un proiect nu neapărat din țară m-ar tenta, am zis că în țară nu voi mai antrena decât Steaua.