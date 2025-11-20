Victor Piţurcă, anunţ despre viitorul său în antrenorat: "Nu cred că mai revin". Ofertele de care ar ţine cont - Antena Sport

Închide meniul
Victor Piţurcă, anunţ despre viitorul său în antrenorat: “Nu cred că mai revin”. Ofertele de care ar ţine cont

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 8:26

Victor Piţurcă, în timpul unei conferinţe - Hepta

Victor Piţurcă a vorbit la “Gala Boloni” despre posibila sa revenire în lumea antrenoratului și a dezvăluit că nu mai este tentat să se întoarcă pe banca tehnică la momentul actual. Fosta legendă a Stelei a dezvăluit însă că dacă ar fi să accepte vreo ofertă, ar fi fie una din partea celor de la CSA, fie din zona Golfului.

Victor Pițurcă a avut ultima experiență de antrenor sezonul 2019/20 la Universitatea Craiova, atunci când a stat jumătate de an pe banca oltenilor. De atunci, fostul mare jucător român a luat o pauză, iar recent a avut prilejul să vorbească din nou despre o posibilă revenire în acest sens.

Pițurcă, antrenor doar la Steaua sau în Golf

Prezent la evenimentul de lansare al filmului documentar despre Ladislau Boloni, Pițurcă a mărturisit că nu crede că se va mai întoarce în lumea antrenoratului, dar dacă ar face-o, s-ar îndrepta către două scenarii. Primul ar fi acela în care ar antrena-o pe CSA Steaua, numind și condițiile de care ar depinde o astfel de mutare, un subiect pe care fostul atacant l-a mai abordat de nenumărate ori.

Cel de-al doilea scenariu ar fi cel în care ar antrena în zona Golfului, lucru pe care l-a mai făcut în două rânduri, între octombrie 2014 și iulie 2015 la Al-Ittihad, după care între decembrie 2015 și iulie 2016, tot la Al-Ittihad.

Nu cred că mai revin în antrenorat, această meserie e foarte grea, foarte dificilă. Un proiect nu neapărat din țară m-ar tenta, am zis că în țară nu voi mai antrena decât Steaua.

M-ar tenta un proiect în Ghencea, dar ține de multe lucruri. Cine vine, ce își dorește, cu ce oameni vrea să se lucreze, sunt multe necunoscute. Informații multe nu am, dar am încredere în noul ministru că din primăvara acestui an se va găsi o soluție ca Steaua să poată promova

Dar cine știe? Nu zic nu 100% fiindcă se poate întâmpla să fiu convins într-un fel. Mă gândeam tot în Golf, poate cine știe, o echipă bună de locurile 1-3, cine știe, poate aș putea fi convins. La echipa națională am renunțat într-un moment în care era foarte bun pentru mine“, a spus Pițurcă.

