Răzvan Burleanu l-a atacat pe Ilie Drăgan, după ce a câştigat un nou mandat de preşedinte FRF: “Cine e măscăriciul ăsta?”

Alex Masgras Publicat: 18 martie 2026, 14:41

Răzvan Burleanu a câştigat pentru a patra oară un mandat de preşedinte FRF, după ce l-a învins fără emoţii pe contracandidatul său, Ilie Drăgan. Preşedinte din 2014, Burleanu s-a impus cu după ce a primit 258 din 264 de voturi exprimate.

După ce a fost făcut anunţul, preşedintele FRF a venit la pupitru şi le-a mulţumit celor care l-au susţinut şi i-au acordat încrederea, după care l-a atacat pe Ilie Drăgan, contracandidatul său, care a făcut un scandal uriaş în timpul Adunării Generale, protestând faţă de modul în care au avut loc alegerile pentru şefia FRF.

“Rolul meu e să scurtez cât mai mult. Vă mulţumesc mult pentru toată susţinerea, pentru toată încrederea. Acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră a tot ce înseamnă modul în care vrem să construim viitorul în anii următori. Ştiu foarte bine care e potenţialul fotbalului românesc, la fel ca dumneavoastră. Şi doar cu această singergie, această cooperare, vom putea să ne atingem acest obiectiv.

În ceea ce priveşte procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat în felul acesta. Partea aceasta de distacţie nu a fost inclusă pe agendă. Le mulţumesc tuturor celor cărora mi-au scris şi un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soţia mea. Am o fetiţă care în curând împlineşte 6 ani, a întrebat-o pe soţia mea “Mami, cine e măscăriciul ăsta?”, a declarat Răzvan Burleanu, fiind întrerupt câteva zeci de secunde de Ilie Drăgan, după care a continuat şedinţa Adunării Generale.

După ce a fost prezentat procesul de votare, fiecare membru afiliat a primit câte un buletin de vot. S-a dorit trecerea direct la vot, fără discurs, lucru care l-a deranjat pe Ilie Drăgan, iar scandalul a început în sală.

Votul trebuie să fie secret, iar membrii care votează trebuie să meargă pe podium. Aflat la etaj, Drăgan a susţinut că din acea zonă se poate vedea foarte uşor votul membrilor.

Apoi a început procesul de votare. În tot acest timp, Ilie Drăgan a dorit să îşi ţină discursul, din mijlocul membrilor FRF. Înainte de acest moment, el a avut mai multe schimburi de replici cu oamenii aflaţi în sală şi a fost ţinut cu greu de bodyguarzi.

