Imaginile cutremurătoare de la slujba de înmormântare. România și-a luat adio de la Mircea Lucescu

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu. Slujba de înmormântare a început la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul a fost limitat la persoanele din familia Lucescu, prieteni ai familiei şi prieteni ai lui Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

15.000 de oameni au fost prezenţi în zilele de miercuri şi joi la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu o rezistenţă eroică, familia Lucescu a primit condoleanţele tuturor celor care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu şi au venit să îşi ia rămas-bun de la marele antrenor român.

Imagini emoționante de la slujbă

Numeroase personalități din fotbal și nu numai au fost prezente la slujba care a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie din București. Gică Hagi, Răzvan Burleanu, George Copos, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Dorin Mateuț, Dănuț Lupu sau Mircea Geoană au fost în Biserică.

Mircea Florescu, fotograf la Basilica.ro, a surprins momentele cele mai emoționante din timpul slujbei oficiate de Presfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.