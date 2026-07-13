Steven Nsimba, mesaj de luptă după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: „Suntem mai puternici!”

Fotbalistul formaţiei Universitatea Craiova, Steven Nsimba, a declarat, duminică seara, după câştigarea Supercupei României, că el şi colegii săi sunt mai puternici mental decât în sezonul precedent şi îşi doresc să obţină mai mult în cel care urmează.
“Suntem mai puternici mental decât în sezonul trecut şi este normal că acum ne dorim mai mult. Ce am făcut sezonul precedent rămâne în trecut. Acum ne dorim să câştigăm din nou”.
Ce a spus Steven Nsimba după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României
“Am reuşit să câştigăm toate cele trei trofee în România, iar în acest moment următorul cel mai important lucru este să ajungem în Liga Campionilor. Şi cred că putem să facem asta dacă suntem atenţi şi concentraţi. Nu ne e frică de nimic”, a mai spus Steven Nsimba, la digisport.ro.
Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1 (1-0), la finalul celor 90 de minute, notează agerpres.ro.
Echipa din Bănie realizează în premieră tripla internă, după ce a câştigat campionatul şi Cupa României, toate cele trei trofee după dueluri cu ”şepcile roşii”.
Steven Nsimba (40) a marcat pentru craioveni, iar Alibek Aliev (54) pentru ”U” Cluj, în timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare gazdele au transformat tot, prin Assad Al Hamlawi, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora şi Anzor Mekvabişvili, în vreme ce clujenii au ratat prin Issou Macalou. Pentru oaspeţi au înscris la penalty-uri Alexandru Chipciu, Marius Ştefănescu şi Mouhamadou Drammeh.
Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României o singură dată, în 2021, după 0-0 şi 4-2 la penalty-uri în faţa celor de la CFR Cluj. În 2018, a pierdut Supercupa în faţa celor de la CFR Cluj, cu 0-1, pe ”Ion Oblemenco”.
Întrebat despre plecările de la Universitatea Craiova, Alex Cicâldău a răspuns pe loc
Alex Cicâldău a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României. Mijlocașul a vorbit și despre posibilele plecări de la echipa din Bănie.
În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri conform cărora mai mulți jucători ar putea pleca din lotul lui Felipe Coelho. Alex Cicâldău a vorbit despre acest subiect și a recunoscut că nu știe cine se va transfera de la Universitatea Craiova.
De asemenea, mijlocașul s-a declarat mulțumit de prestația echipei și a spus că jucătorii se gândesc acum la returul cu Vitebsk, din preliminariile Champions League.
„A fost o seară foarte importantă pentru noi. Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc, ăsta a fost obiectivul nostru.
jucător ofensiv, data viitoare cred că voi marca!
Nu știu cine pleacă. Dacă vor pleca jucători, sper să meargă la mai bine. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, iar de mâine trebuie să ne gândim la returul din Champions League.
Am fost puternici în sezonul trecut, dar nu mai este nimic valabil acum. Trebuie să demonstrăm că suntem puternici”, a spus Alex Cicâldău.
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