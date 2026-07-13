Steven Nsimba, mesaj de luptă după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: „Suntem mai puternici!”

Fotbalistul formaţiei Universitatea Craiova, Steven Nsimba, a declarat, duminică seara, după câştigarea Supercupei României, că el şi colegii săi sunt mai puternici mental decât în sezonul precedent şi îşi doresc să obţină mai mult în cel care urmează.

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“Suntem mai puternici mental decât în sezonul trecut şi este normal că acum ne dorim mai mult. Ce am făcut sezonul precedent rămâne în trecut. Acum ne dorim să câştigăm din nou”.

Ce a spus Steven Nsimba după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României

“Am reuşit să câştigăm toate cele trei trofee în România, iar în acest moment următorul cel mai important lucru este să ajungem în Liga Campionilor. Şi cred că putem să facem asta dacă suntem atenţi şi concentraţi. Nu ne e frică de nimic”, a mai spus Steven Nsimba, la digisport.ro.

Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1 (1-0), la finalul celor 90 de minute, notează agerpres.ro.

Echipa din Bănie realizează în premieră tripla internă, după ce a câştigat campionatul şi Cupa României, toate cele trei trofee după dueluri cu ”şepcile roşii”.