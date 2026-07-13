Cosmin Contra a reacționat după transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Eu asta cred!”

Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina. Fostul selecționer al echipei naționale a spus ce crede despre mutarea românului.

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Drăgușin a fost cedat de Tottenham la Fiorentina, sub formă de împrumut. Echipa din Italia are opțiunea de a-l transfera definitiv pe internaționalul român, în schimbul sumei de 19 milioane de euro.

Ce a spus Cosmin Contra despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

În opinia lui Cosmin Contra, plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham nu reprezintă un pas înapoi pentru fundaș. Fostul selecționer a explicat că românul va juca mai mult la Fiorentina și că acest lucru îl va ajuta în carieră.

De asemenea, Cosmin Contra crede că echipa națională ar putea beneficia de un alt român titular într-un campionat de top din Europa.

“Nu există pas înainte sau pas înapoi. Există doar ce îl interesează pe jucător. Cât a jucat Radu Drăgușin la Tottenham? Sau câte șanse va avea la Fiorentina? Eu cred că va juca mult mai mult la Fiorentina. Pasul este spre binele carierei lui și spre binele naționalei.