Cosmin Contra a reacționat după transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Eu asta cred!”

Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina. Fostul selecționer al echipei naționale a spus ce crede despre mutarea românului.
Drăgușin a fost cedat de Tottenham la Fiorentina, sub formă de împrumut. Echipa din Italia are opțiunea de a-l transfera definitiv pe internaționalul român, în schimbul sumei de 19 milioane de euro.
Ce a spus Cosmin Contra despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina
În opinia lui Cosmin Contra, plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham nu reprezintă un pas înapoi pentru fundaș. Fostul selecționer a explicat că românul va juca mai mult la Fiorentina și că acest lucru îl va ajuta în carieră.
De asemenea, Cosmin Contra crede că echipa națională ar putea beneficia de un alt român titular într-un campionat de top din Europa.
“Nu există pas înainte sau pas înapoi. Există doar ce îl interesează pe jucător. Cât a jucat Radu Drăgușin la Tottenham? Sau câte șanse va avea la Fiorentina? Eu cred că va juca mult mai mult la Fiorentina. Pasul este spre binele carierei lui și spre binele naționalei.
Are mult mai multe șanse să joace titular la Fiorentina față de Tottenham. Fiorentina este o echipă cu tradiție mare în Italia, iubită și nu este o formație oarecare. Este un pas bun în cariera lui, din punctul meu de vedere. Trebuie să se impună la Fiorentina și să joace meci de meci. Ar însemna mult să avem un fotbalist titular în Serie A”, a spus Cosmin Contra, citat de digisport.ro.
Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: „I-am spus că are nevoie să joace”
După ce a luptat pentru supraviețuirea în Premier League alături de Tottenham, Radu Drăgușin a semnat cu Fiorentina, echipă care a trecut, de asemenea, prin emoțiile retrogradării în sezonul trecut din Italia.
Edi Iordănescu a vorbit despre decizia stoperului român de a pleca din Anglia și a transmis și ce anume l-ar putea ajuta să revină în elita fotbalului.
„Am fost în contact aproape permanent cu el (n.r. Drăguşin). Ultima oară am fost la jocul lor de la Madrid şi eram în apropierea zonei unde s-a încălzit. L-am strigat şi mi-a recunoscut vocea.
Şi-a făcut ochii mari, nu se aştepta să mă vadă acolo. După meci m-a sunat şi am povestit. I-am spus că are nevoie să meargă şi să joace, mai ales după ce a trecut prin accidentare.
Are nevoie de încredere, de un mediu nou, undeva să fie susţinut, de puţină răbdare ca să se pună 100% pe picioare, să-şi găsească ritmul şi o schimbare de loc i-ar face bine.
El a ales Fiorentina. E un fotbal pe care îl cunoaşte, a crescut acolo, s-a format acolo, a avut succes acolo şi sunt sigur că e un mediu care îi va oferi încrederea necesară, confortul emoţional şi susţinerea necesară pentru a reveni acolo sau chiar mai sus”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit primasport.ro.
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