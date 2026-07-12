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Filipe Coelho exultă, după ce a cucerit Supercupa cu Craiova: „Suntem o echipă de la magazioner și până la președinte”

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 23:41

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Filipe Coelho exultă, după ce a cucerit Supercupa cu Craiova: Suntem o echipă de la magazioner și până la președinte”

Filipe Coelho / Sportpictures

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Filipe Coelho a cucerit al treilea trofeu alături de Universitatea Craiova, după ce echipa sa a învins în finala Supercupei României Universitatea Cluj, la loviturile de departajare.

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Antrenorul portughez a avut un discurs fabulos după fluierul final, prin care a scos în evidență atmosfera excelentă din jurul echipei, dar și relația dintre toate compartimentele clubului.

Filipe Coelho: „La penalty-uri nu vorbim de noroc”

Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho se poate concentra acum pe returul cu Vitebsk, din UEFA Champions League.

După fluierul final, tehnicianul „leilor” din Bănie a vorbit despre deznodământul acestei partide și a reacționat la zvonurile privind posibilele plecări.

„Am vorbit că e important că facem istorie. Toată lumea muncește din greu, am venit cu ambiție în fața unei echipe foarte bune. Suntem o echipă de la magazioner și până la președinte. La penalty-uri nu vorbim de noroc, vorbim de antrenament și concentrare.

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Dacă există noroc în felul în care am executat.. Am avut mai multe ocazii de a marca, este clar că și ei au avut două șanse bune, dar cred că este un rezultat corect, meritam să obținem victoria.

Ne-am pregătit de penalty-uri, Assad e unul dintre cei mai buni la penalty. Este vorba despre mentalitate. Este important și ce arată la antrenament, dar trebuie să gândim diferit. E important să le dăm minute tuturor. Vom încerca să câștigăm în Ligă, dar să și odihnim câțiva jucători”.

„Mâine sunt toți la antrenament și este cel mai important”

„Trebuie să ne odihnim, mâine avem antrenament și apoi ne gândim la următorul meci, care este foarte important pentru noi. Să câștigăm următorul meci este marele meu obiectiv. Să îi recuperez pe băieți și să pregătim cât mai bine următorul meci. Nu va fi ușor.

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(n. r. despre jucătorii care pot pleca de la Craiova) Mâine sunt toți la antrenament și este cel mai important. Ce se poate întâmpla după, nu știu, lucrez cu toți, încerc să-mi fac treana cât mai bine, orice se poate întâmpla, dar nu sunt îngrijorat din cauza asta”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

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