Filipe Coelho exultă, după ce a cucerit Supercupa cu Craiova: „Suntem o echipă de la magazioner și până la președinte”

Filipe Coelho a cucerit al treilea trofeu alături de Universitatea Craiova, după ce echipa sa a învins în finala Supercupei României Universitatea Cluj, la loviturile de departajare.

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Antrenorul portughez a avut un discurs fabulos după fluierul final, prin care a scos în evidență atmosfera excelentă din jurul echipei, dar și relația dintre toate compartimentele clubului.

Filipe Coelho: „La penalty-uri nu vorbim de noroc”

Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho se poate concentra acum pe returul cu Vitebsk, din UEFA Champions League.

După fluierul final, tehnicianul „leilor” din Bănie a vorbit despre deznodământul acestei partide și a reacționat la zvonurile privind posibilele plecări.

„Am vorbit că e important că facem istorie. Toată lumea muncește din greu, am venit cu ambiție în fața unei echipe foarte bune. Suntem o echipă de la magazioner și până la președinte. La penalty-uri nu vorbim de noroc, vorbim de antrenament și concentrare.