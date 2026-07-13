Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Here we go!”

Dan Șucu a reușit o lovitură importantă pe piața transferurilor. Fabrizio Romano a anunțat că Genoa a rezolvat mutarea unui jucător cotat la 15 milioane de euro!
Este vorba despre Hamed Traore, jucător legitimat la Olympique Marseille, care a avut experiențe și la alte formații importante, precum Bournemouth și Napoli.
Fabrizio Romano a anunțat că Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa
Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul Fabrizio Romano, Genoa s-a înțeles cu oficialii de la Olympique Marseille pentru împrumutul lui Hamed Traore. De asemenea, Dan Șucu are posibilitatea de a-l achiziționa pe ivorian, în schimbul sumei de 8 milioane de euro:
„Genoa s-a înțeles cu OM pentru Hamed Traore. Este vorba despre un împrumut cu opțiune de cumpărare, în schimbul a 8 milioane de euro. Vizita medicală a fostului jucător de la Bournemouth este programată săptămâna viitoare”, a anunțat Fabrizio Romano.
🚨🔴🔵 Genoa have sealed all terms of the agreement with OM for Hamed Traoré.
Loan move with €8m buy option clause and medical next week for former Bournemouth player.
Done and sealed, as @footmercato @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/QPrh0fHDAk
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026
În vârstă de 26 de ani, Hamed Traore joacă pe poziția de extremă stânga și este cotat la suma de 15 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai evoluat pentru: Boca Barco, Empoli, Sassuolo, Bournemouth, Napoli, AJ Auxerre și Olympique Marseille.
La echipa națională a Coastei de Fildeș a adunat, până în momentul de față, 11 selecții și a reușit să marcheze 2 goluri.
Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!
Dan Şucu (63 de ani) dă o nouă lovitură în Serie A, ca patron al clubului Genoa. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Genoa a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul tânărului atacant Jeff Ekhator (19 ani).
În schimbul lui Ekhator, Genoa va încasa 16 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în valoare de 2 milioane de euro. Totodată, ca parte a tranzacţiei, Juventus îl va ceda pe fundaşul stânga David Puczka (21 de ani) la Genoa. Jucătorul e cotat la 2.5 milioane de euro.
“🚨 Juventus a ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant talentat de la Genoa, Jeff Ekhator! Începem!⚪️⚫️🇮🇹
Tranzacția a fost încheiată pentru o sumă de 16 milioane de euro, plus 2 milioane de euro suplimentare, iar David Puczka se alătură echipei Genoa de la Juventus ca parte a negocierilor 🔴🔵”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.
Jeff Ekhator a evoluat în 30 de meciuri în sezonul trecut în Serie A, marcând 3 goluri. El a înscris şi un gol în cele 2 meciuri în care a jucat pentru Genoa în Cupa Italiei.
Jucător cu dublă cetăţenie, nigeriană şi italiană, Ekhator a ales să evolueze pentru Squadra Azzurra. Are un meci jucat pentru naţionala mare a Italiei. Pentru naţionala U21 a Italiei a jucat în 6 meciuri în preliminariile Campionatului European, în care a marcat 2 goluri.
Ekhator e cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a fost crescut de către Genoa, care reuşeşte acum o tranzacţie importantă cu tânărul atacant.
Genoa a reuşit să se salveze de la retrogradare în primele două sezoane de după preluarea clubului de către Dan Şucu. Sezonul trecut s-a clasat pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte.
- Cosmin Contra a reacționat după transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Eu asta cred!”
- Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: „I-am spus că are nevoie să joace”
- Italienii l-au întrebat pe Balotelli despre performanța lui Chivu la Inter! A răspuns fără ezitare: „Și când era jucător…”
- Probleme pentru Cristi Chivu! Inter, la un pas să rateze transferul colegului lui Darius Olaru. Care este motivul
- Ofertele avute pe masă de Radu Drăgușin înainte de a semna cu Fiorentina! De ce a ales să revină în Italia