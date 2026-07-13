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Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Here we go!”

Alex Ioniță Publicat: 13 iulie 2026, 1:16

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Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa! Fabrizio Romano a făcut anunțul: Here we go!”

Profimedia Images

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Dan Șucu a reușit o lovitură importantă pe piața transferurilor. Fabrizio Romano a anunțat că Genoa a rezolvat mutarea unui jucător cotat la 15 milioane de euro!

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Este vorba despre Hamed Traore, jucător legitimat la Olympique Marseille, care a avut experiențe și la alte formații importante, precum Bournemouth și Napoli.

Fabrizio Romano a anunțat că Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul Fabrizio Romano, Genoa s-a înțeles cu oficialii de la Olympique Marseille pentru împrumutul lui Hamed Traore. De asemenea, Dan Șucu are posibilitatea de a-l achiziționa pe ivorian, în schimbul sumei de 8 milioane de euro:

„Genoa s-a înțeles cu OM pentru Hamed Traore. Este vorba despre un împrumut cu opțiune de cumpărare, în schimbul a 8 milioane de euro. Vizita medicală a fostului jucător de la Bournemouth este programată săptămâna viitoare”, a anunțat Fabrizio Romano.

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În vârstă de 26 de ani, Hamed Traore joacă pe poziția de extremă stânga și este cotat la suma de 15 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai evoluat pentru: Boca Barco, Empoli, Sassuolo, Bournemouth, Napoli, AJ Auxerre și Olympique Marseille.

La echipa națională a Coastei de Fildeș a adunat, până în momentul de față, 11 selecții și a reușit să marcheze 2 goluri.

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Dan Şucu (63 de ani) dă o nouă lovitură în Serie A, ca patron al clubului Genoa. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Genoa a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul tânărului atacant Jeff Ekhator (19 ani).

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În schimbul lui Ekhator, Genoa va încasa 16 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în valoare de 2 milioane de euro. Totodată, ca parte a tranzacţiei, Juventus îl va ceda pe fundaşul stânga David Puczka (21 de ani) la Genoa. Jucătorul e cotat la 2.5 milioane de euro.

“🚨 Juventus a ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant talentat de la Genoa, Jeff Ekhator! Începem!⚪️⚫️🇮🇹

Tranzacția a fost încheiată pentru o sumă de 16 milioane de euro, plus 2 milioane de euro suplimentare, iar David Puczka se alătură echipei Genoa de la Juventus ca parte a negocierilor 🔴🔵”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.

Jeff Ekhator a evoluat în 30 de meciuri în sezonul trecut în Serie A, marcând 3 goluri. El a înscris şi un gol în cele 2 meciuri în care a jucat pentru Genoa în Cupa Italiei.

Jucător cu dublă cetăţenie, nigeriană şi italiană, Ekhator a ales să evolueze pentru Squadra Azzurra. Are un meci jucat pentru naţionala mare a Italiei. Pentru naţionala U21 a Italiei a jucat în 6 meciuri în preliminariile Campionatului European, în care a marcat 2 goluri.

Ekhator e cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a fost crescut de către Genoa, care reuşeşte acum o tranzacţie importantă cu tânărul atacant.

Genoa a reuşit să se salveze de la retrogradare în primele două sezoane de după preluarea clubului de către Dan Şucu. Sezonul trecut s-a clasat pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte.

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