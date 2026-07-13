Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Here we go!”

În schimbul lui Ekhator, Genoa va încasa 16 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în valoare de 2 milioane de euro. Totodată, ca parte a tranzacţiei, Juventus îl va ceda pe fundaşul stânga David Puczka (21 de ani) la Genoa. Jucătorul e cotat la 2.5 milioane de euro.

“🚨 Juventus a ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant talentat de la Genoa, Jeff Ekhator! Începem!⚪️⚫️🇮🇹

Tranzacția a fost încheiată pentru o sumă de 16 milioane de euro, plus 2 milioane de euro suplimentare, iar David Puczka se alătură echipei Genoa de la Juventus ca parte a negocierilor 🔴🔵”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.

Jeff Ekhator a evoluat în 30 de meciuri în sezonul trecut în Serie A, marcând 3 goluri. El a înscris şi un gol în cele 2 meciuri în care a jucat pentru Genoa în Cupa Italiei.

Jucător cu dublă cetăţenie, nigeriană şi italiană, Ekhator a ales să evolueze pentru Squadra Azzurra. Are un meci jucat pentru naţionala mare a Italiei. Pentru naţionala U21 a Italiei a jucat în 6 meciuri în preliminariile Campionatului European, în care a marcat 2 goluri.

Ekhator e cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a fost crescut de către Genoa, care reuşeşte acum o tranzacţie importantă cu tânărul atacant.

Genoa a reuşit să se salveze de la retrogradare în primele două sezoane de după preluarea clubului de către Dan Şucu. Sezonul trecut s-a clasat pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte.