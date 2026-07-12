Bergodi, fericit în ciuda înfrângerii cu Craiova! Toate gândurile la returul cu Dynamo Kiev: „Avem nevoie de o minune!”

Universitatea Craiova a câştigat Supercupa României, primul trofeu al sezonului, după o victorie la lovituri de departajare în fața lui Universitatea Cluj, locul doi în ediţia 2025/2026 a Superligii. Craiovenii au făcut astfel tripla în sezonul 2025-2026: titlu, Cupă şi Supercupă.

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Craiova a transformat toate loviturile de departajare, în timp ce de la Universitatea Cluj a ratat Macalou, cel care a trimis peste poartă.

Bergodi, mulțumit de evoluția echipei

Cristiano Bergodi, cel care a dus-o pe U Cluj aproape de trofee în ultimele luni însă le-a ratat la limită pe toate trei, s-a declarat mulțumit de felul în care a jucat echipa sa.

„Da, foarte mulțumit. Foarte, foarte mulțumit de evoluția jucătorilor mei. Îmi pare rău pentru ei că s-a pierdut la penalty-uri, încă o dată, dar eu zic că modul în care am jucat în cele 90 de minute ne oferă satisfacție. Sunt mulțumit de ceea ce s-a văzut pe teren și asta este. Cred totuși că acest meci ne dă încredere pentru partidele din campionatul României. Până la urmă, ne oferă un pic de încredere și pentru meciul de joi, din retur, care va fi unul foarte important pentru noi. Ar fi o minune să scoatem un rezultat bun împotriva celor de la Dinamo Kiev, dar mergem să luptăm. Ei au o valoare de 50-60 de milioane de euro, însă noi ne jucăm șansa. Plecăm de la 0-0 și cu siguranță ne-am acordat o șansă pentru meciul retur.

Craiova are jucători buni. A intrat pe parcurs și numărul 22, care e un atacant foarte bun, dar și ceilalți, în a doua repriză. Însă nu doar ei, îi cunoaștem pe toți, fiindcă majoritatea sunt jucători împotriva cărora am evoluat și anul trecut. Mi se pare că echipa joacă la fel cum o făcea și sub conducerea fostului antrenor. E o echipă foarte bună, care a jucat și în Champions League și, da, vom vedea ce va fi în campionat. Acesta a fost abia primul meci, debutul de sezon. Sunt mulțumit, chiar dacă ei au marcat mai bine la penalty-uri. Au șutat mai bine decât noi la loviturile de departajare” a spus Cristiano Bergodi în conferința de presă de după meci.