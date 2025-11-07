Gabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: "Am vrut să fiu alături de antrenorul meu" - Antena Sport

Gabi Balint a mers la Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emeric Ienei, antrenorul care a condus-o pe Steaua spre Cupa Campionilor Europeni în 1986. Fostul antrenor al roş-albaştrilor a murit miercuri, la 88 de ani.
Vineri după-amiază, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola din Oradea, acolo unde oamenii au venit să îşi ia rămas bun de la fostul mare antrenor.
Gabi Balint, după moartea lui Emeric Ienei: “Mulţi ştiu să antreneze, puţini ştiu să pătrundă în sufletele jucătorilor”
Printre cei prezenţi la Oradea s-a numărat şi Gabi Balint. Fostul mare jucător al Stelei era vizibil emoţionat şi a vorbit cu lacrimi în ochi despre fostul său antrenor:
“Ce să simt? Tristeţe. Nu am venit cu plăcere. Doar tristeţe simţi în aceste momente, dar am vrut să fiu aproape de familie, de fostul meu antrenor. Cum să nu te emoţionezi? Asta e viaţa. Din păcate are un sfârşit pentru toţi.
Era un om zâmbăreţ, cu o bunătate extraordinară, ca un părinte. Mai mult decât un antrenor. Pentru mine asta a fost, mai mult decât un antrenor. Mulţi ştiu să antreneze, puţini ştiu să pătrundă în sufletele jucătorilor, aşa cum o făcea nea Imi.
Asta a fost calitatea lui de bază. Ştia să ne facă să dăm totul pe teren, să facă o familie. Asta a contat cel mai mult pentru noi. Nu mai contau sfaturi tactice sau alte lucruri fotbalistice de multe ori. Conta că eram împreună, ne simţeam puternici. Dacă nu ne simţeam, ne trezea dânsul şi ne făcea să ne simţim puternici. Să nu avem frică, indiferent cu cine jucăm.
Asta ne spunea tot timpul când intram pe teren, că nu există jucători mai buni decât noi. Noi mai zâmbeam câteodată, că aveam jucători mari în faţa noastră, dar el spunea că noi suntem mai mari. Poate o făcea de multe ori ca să ne încurajeze, să ne motiveze, dar chiar credea asta.
Acum vreo 2 ani în Oradea. Poza pe care am pus-o pe reţele a fost de la ultima întâlnire cu dânsul. Ne-am mai amintit aşa câteva lucruri frumoase. Nu am simţit că va fi ultima întâlnire. Nu mai spun că avea aceeaşi eleganţă. Pe mine m-a impresionat incredibil la domnul Ienei, eleganţa pe care o avea”, a declarat Gabi Balint, prezent la Oradea.
Clubul FC Bihor a anunţat că sâmbătă, de la ora 13:00, sicriul va fi depus la Biserica Militară, urmând ca la ora 14:00, la Cimitirul Rulikowski, să aibă loc înmormântarea.
