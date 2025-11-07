Gabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: "Am vrut să fiu alături de antrenorul meu" - Antena Sport

Gabi Balint a mers la Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emeric Ienei, antrenorul care a condus-o pe Steaua spre Cupa Campionilor Europeni în 1986. Fostul antrenor al roş-albaştrilor a murit miercuri, la 88 de ani.

Vineri după-amiază, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola din Oradea, acolo unde oamenii au venit să îşi ia rămas bun de la fostul mare antrenor.

Gabi Balint, după moartea lui Emeric Ienei: “Mulţi ştiu să antreneze, puţini ştiu să pătrundă în sufletele jucătorilor”

Printre cei prezenţi la Oradea s-a numărat şi Gabi Balint. Fostul mare jucător al Stelei era vizibil emoţionat şi a vorbit cu lacrimi în ochi despre fostul său antrenor:

“Ce să simt? Tristeţe. Nu am venit cu plăcere. Doar tristeţe simţi în aceste momente, dar am vrut să fiu aproape de familie, de fostul meu antrenor. Cum să nu te emoţionezi? Asta e viaţa. Din păcate are un sfârşit pentru toţi.

Era un om zâmbăreţ, cu o bunătate extraordinară, ca un părinte. Mai mult decât un antrenor. Pentru mine asta a fost, mai mult decât un antrenor. Mulţi ştiu să antreneze, puţini ştiu să pătrundă în sufletele jucătorilor, aşa cum o făcea nea Imi.