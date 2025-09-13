Gică Hagi, gata să revină pe teren. Ce a spus "Regele" înaintea meciului caritabil la care participă - Antena Sport

Gică Hagi merge la Lisabona, unde urmează să participe la un meci demonstrativ în scop caritabil. Înainte de a merge în capitala Portugaliei, “Regele” a vorbit despre revenirea sa pe teren, în contextul în care ultima dată a evoluat tot într-o astfel de partidă în duelul de retragere al Generației de Aur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acționarul majoritar de la Farul a declarat că merge cu ambiție la “The Legends Charity Game”, acolo unde va face parte din Legendele Lumii.

Gică Hagi: “O să încerc să dau tot ce am mai bun”

În prezent eliberat de postul de antrenor după ce a făcut un pas în spate de la Farul, Gică Hagi și-a făcut timp să ia parte la un meci caritabil unde sunt așteptați peste 60.000 de suporteri. La duelul care pune față în față Legendele Lumii și Legendele Portugaliei, “Regele” va împărți terenul cu nume precum Pepe, Luis Figo, Kaka și mulți alții. În plus, prezența pugilistului Oleksandr Usyk reprezintă o surpriză în echipa adversă a lusitanilor.

Gică Hagi a vorbit despre ce așteaptă de la partida din Lisabona și despre revederea cu foști coechipieri de-ai săi.

“În primul rând, mă duc cu drag și mă duc cu ambiția de a face un meci cât pot eu mai bun, să dau tot ce am mai bun. Chiar dacă am ajuns la o vârstă destul de înaintată, o să încerc să dau tot ce am mai bun. Și, bineînțeles, fericit că mă voi întâlni cu foștii mei colegi, cu lumea noastră, cu care am jucat împreună și o să fie un moment frumos.