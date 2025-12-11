Golgheterul all-time al SUA a prezis cine se va califica la Mondial din barajul României: "Poate ne grăbim" - Antena Sport

Fostul internaţional american Landon Donovan a declarat că probabil echipa Turciei se va califica la Cupa Mondială 2026, care va fi găzduită împreună de Statele Unite, Mexic şi Canada, transmite Reuters.

“Credem că echipa Statelor Unite va câştiga grupa. Turcia, poate ne grăbim, dar credem că ea va câştiga turneul de baraj, considerăm că va termina pe locul al doilea“, a afirmat fostul căpitan al echipei SUA în podcastul Fox Soccer, potrivit agerpres.ro.

Landon Donovan nu o vede pe România la Mondial

“Paraguay (pe trei) şi apoi, mulţumim că aţi venit australieni şi antrenorul vostru arogant. Te poţi urca în avionul Qantas şi să te întorci acasă, prietene“, a mai spus Donovan, care s-a arătat nemulţumit de atitudinea selecţionerului Australiei după tragerea la sorţi. Fostul atacant este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria naționalei Statelor Unite, împărțind titlul de golgheter alături de Clint Dempsey, ambii având 57 de reușite.

Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială dacă se va califica, iar adversarele sale vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivit tragerii la sorţi efectuate vinerea trecută la John F. Kennedy Center din Washington DC.

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care va trece de Turcia, reprezentativa pe care Mircea Lucescu a pregătit-o anterior, “tricolorii” vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.