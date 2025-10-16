Gică Hagi, "un fel de Messi din generația aceea". Un fost adversar al "Regelui" de la Cupa Mondială e convins - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 16 octombrie 2025, 14:54

Gică Hagi și Martin Dahlin, în duel pentru minge în România - Suedia, la World Cup '94 / Profimedia

România a surprins mulți oameni cu Gică Hagi în frunte la Cupa Mondială din 1994, acolo unde a ajuns până în sferturile de finală. Martin Dahlin, suedezul care a fost prezent pe teren la meciul “de coșmar” pentru tricolori, și-a adus aminte de “Rege” și a vorbit în termeni extrem de mari despre el.

Fostul atacant al nordicilor l-a comparat pe Hagi cu Leo Messi, considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist din toate timpurile. În plus, Dahlin l-a catalogat pe fostul decar al României drept un “mare erou”.

Dahlin e convins: Hagi = Messi al anilor ’90

Dahlin și Hagi au fost oameni cruciali pentru naționalele lor la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii din 1994. Decarul a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive la turneul final, în timp ce atacantul nordic a înscris de patru ori și a oferit și el două pase decisive.

Întrebat de Florin Răducioiu în emisiunea SuperMondial dacă Gică Hagi l-a impresionat, Dahlin nu a stat pe gânduri și a spus răspicat:

Chiar cred că a fost un fel de Messi din generația aceea, avea un stil de joc similar și a fost un jucător extraordinar. A făcut multe lucruri uimitoare pentru fotbalul românesc și îmi imaginez că este un mare erou“.

Dahlin a fost de 60 de ori selecționat pentru echipa Suediei și a marcat 29 de goluri și 10 pase decisive. La nivel de club, a jucat cele mai multe meciuri pentru Borussia Monchengladbach.

