Gică Hagi, "un fel de Messi din generația aceea". Un fost adversar al "Regelui" de la Cupa Mondială e convins - Antena Sport

România a surprins mulți oameni cu Gică Hagi în frunte la Cupa Mondială din 1994, acolo unde a ajuns până în sferturile de finală. Martin Dahlin, suedezul care a fost prezent pe teren la meciul “de coșmar” pentru tricolori, și-a adus aminte de “Rege” și a vorbit în termeni extrem de mari despre el.
Fostul atacant al nordicilor l-a comparat pe Hagi cu Leo Messi, considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist din toate timpurile. În plus, Dahlin l-a catalogat pe fostul decar al României drept un “mare erou”.
Dahlin e convins: Hagi = Messi al anilor ’90
Dahlin și Hagi au fost oameni cruciali pentru naționalele lor la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii din 1994. Decarul a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive la turneul final, în timp ce atacantul nordic a înscris de patru ori și a oferit și el două pase decisive.
Întrebat de Florin Răducioiu în emisiunea SuperMondial dacă Gică Hagi l-a impresionat, Dahlin nu a stat pe gânduri și a spus răspicat:
“Chiar cred că a fost un fel de Messi din generația aceea, avea un stil de joc similar și a fost un jucător extraordinar. A făcut multe lucruri uimitoare pentru fotbalul românesc și îmi imaginez că este un mare erou“.
Dahlin a fost de 60 de ori selecționat pentru echipa Suediei și a marcat 29 de goluri și 10 pase decisive. La nivel de club, a jucat cele mai multe meciuri pentru Borussia Monchengladbach.
- Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul
- S-a întâmplat după 15 ani! Veste extraordinară pentru Interul lui Cristi Chivu
- Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc
- Veste uriaşă pentru Florin Niţă
- Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport