Daniel Pancu, principala variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: "Discut cu orice echipă" - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) ar fi prima variantă de înlocuire a lui Andrea Mandorlini (65 de ani), potrivit informaţiilor AntenaSport, în cazul în care italianul e demis de patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga.

Un eşec al lui Mandorlini cu Csikszereda i-ar pecetlui soarta antrenorului italian. Înaintea meciului Csikszereda – CFR Cluj, care se dispută de la ora 20:30, echipa patronată de Neluţu Varga e doar pe locul 12 în Liga 1, cu 12 puncte.

Reacţia lui Daniel Pancu atunci când a fost întrebat despre CFR Cluj

“Obiectivul meu principal, în această toamnă, până la iarnă, era obţinerea licenţei PRO.

Discuţii am mai avut şi în perioada asta, dar tuturor le-am spus că în momentul în care voi obţine licenţa PRO sunt total deschis oricărui tip de discuţii. Cu condiţia să fie o echipă care să aibă condiţii cum are Rapid pe aici, mă refer la infrastuctură şi obiective.

(n.r: Am auzit un zvon că cei de la CFR ar putea să-şi dea antrenorul afară, ar fi o variantă? Ai accepta şi în ţară?) Nu ştiu, nu discut, te rog frumos. Ţi-am spus, discut cu orice echipă care are condiţiile pe care ţi le-am zis mai devreme”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport.