S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!” - Antena Sport

Africa și-a stabilit echipele naționale calificate la Cupa Mondială din 2026, precum și cele patru participante la baraj. Astfel, Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana s-au calificat pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic care se vede exclusiv în Universul Antena.

În schimb, Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria merg la baraj și pot avansa la Campionatul Mondial în caz că vor trece și de playoff-ul intercontinental.

Burkina Faso, eliminată din cursa pentru Mondial din cauza unui gol!

La final, marea perdantă din Africa este selecționata din Burkina Faso, care a ratat locul la baraj din cauza unui singur gol. Burkinabezii au terminat pe locul 2 în grupa A, după Egipt, cu 21 de puncte.

Până în minutul 90 al partidei dintre Nigeria și Benin, cei din Burkina se clasau printre cele mai bune locuri secunde și ar fi prins barajul. Un gol în prelungiri al Nigeriei, marcat de Onyeka, i-a scos însă pe cei din Burkina Faso din ecuație. Asta deși „super-vulturii” au încheiat grupa lor pe doi, sub Africa de Sud, dar cu numai 17 puncte.

Motivul deznodământului? În calculul celor mai bune locuri doi din grupe s-au scos rezultatele cu ultima clasată. Astfel, Nigeria a încheiat cu 15 puncte și golaveraj 13-6, în timp ce Burkina a avut tot atâtea puncte, dar golaveraj 13-7!