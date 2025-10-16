S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!” - Antena Sport

Africa și-a stabilit echipele naționale calificate la Cupa Mondială din 2026, precum și cele patru participante la baraj. Astfel, Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana s-au calificat pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic care se vede exclusiv în Universul Antena.
În schimb, Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria merg la baraj și pot avansa la Campionatul Mondial în caz că vor trece și de playoff-ul intercontinental.
Burkina Faso, eliminată din cursa pentru Mondial din cauza unui gol!
La final, marea perdantă din Africa este selecționata din Burkina Faso, care a ratat locul la baraj din cauza unui singur gol. Burkinabezii au terminat pe locul 2 în grupa A, după Egipt, cu 21 de puncte.
Până în minutul 90 al partidei dintre Nigeria și Benin, cei din Burkina se clasau printre cele mai bune locuri secunde și ar fi prins barajul. Un gol în prelungiri al Nigeriei, marcat de Onyeka, i-a scos însă pe cei din Burkina Faso din ecuație. Asta deși „super-vulturii” au încheiat grupa lor pe doi, sub Africa de Sud, dar cu numai 17 puncte.
Motivul deznodământului? În calculul celor mai bune locuri doi din grupe s-au scos rezultatele cu ultima clasată. Astfel, Nigeria a încheiat cu 15 puncte și golaveraj 13-6, în timp ce Burkina a avut tot atâtea puncte, dar golaveraj 13-7!
Președintele Traore, nemulțumit de regulament
Situația controversată a provocat nemulțumire și furie în Burkina Faso. Însuși președintele țării, Ibrahim Traoré, a cerut „o explicație detaliată asupra procesului de calificare”, potrivit presei din Africa. Mai ales că Burkina Faso a învins în ultima etapă Ethiopia, scor 3-1, și după meci chiar a sărbătorit calificarea la baraj!
Steeve Yago, fundașul „armăsarilor”, așa cum sunt porecliți cei din Burkina, a sărit direct la gâtul FIFA. Apărătorul care evoluează la Aris Limassol, în Cipru, a scris pe Twitter: „Sincer, e ciudat. Îți câștigi meciurile împotriva celei mai slabe echipe din grupă, dar Nigeria este înaintea ta, deși nu a învins nici măcar Zimbabwe, ultima clasată din grupa lor. Se pare că nu e convențional să bați ultimul loc din grupă! Mulțumim, CAF și FIFA!”.
Motivul pentru care CAF (Confederația Africană de Fotbal) a decis că rezultatele cu ultima clasată din grupă nu contează în calculul pentru cele mai bune locuri doi este retragerea din calificări a selecționatei din Eritreea. O dictatură în stil Coreea de Nord, Eritreea și-a retras echipa națională din competiție de teamă că jucătorii nu se vor mai întoarce în țară după deplasări.
