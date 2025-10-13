SuperMondial | Răducioiu l-a vizitat pe Dahlin la Stockholm: „Putea să câștige oricine, noi am avut noroc” - Antena Sport

„Eram foarte fericit în Germania. Aveam o echipă foarte puternică, cu jucători precum Effenberg sau Patrick Andersson. Am câștigat Cupa Germaniei, iar acei ani au fost cei mai buni din cariera mea. Să fiu onorat cu titlul de cel mai bun jucător străin a fost o adevărată onoare.”

Răducioiu și Dahlin – golgheterii Mondialului din ’94

Ambii au marcat câte patru goluri la turneul final din SUA, dar suedezul recunoaște că putea face și mai mult.

„Îmi zic mereu că trebuia să mai joc două meciuri și să mai dau două goluri. Am ratat un meci în grupe și apoi finala mică, cu Bulgaria.

Dacă aș fi jucat încă două meciuri, sigur înscriam cel puțin un gol. Dar când privesc înapoi, sunt mândru că am făcut parte din acea echipă. Aveam mulți jucători buni, dar eram o echipă unită, foarte puternică.”

„Meciul cu România a fost unul dintre cele mai emoționante din istoria World Cup”

„Oriunde merg, după atâția ani, mulți oameni vorbesc despre acel Mondial – și desigur despre meciul împotriva României.

A fost unul dintre cele mai emoționante meciuri din istoria Cupei Mondiale. Felul în care s-a schimbat scorul, apoi loviturile de departajare… A fost un meci dramatic, uimitor. Și, în final, am câștigat.”

Dahlin își amintește clar și de rivalii din acea zi:

„Te țin minte pe tine, pe Hagi, desigur, și pe Ionuț Lupescu, cu care am fost coleg în Germania pentru un sezon sau două.”

„România și Suedia – echipe asemănătoare, cu fotbal ofensiv”

„Echipele noastre erau asemănătoare. Un fotbal ofensiv, foarte eficient, cu jucători interesanți în atac, capabili să marcheze împotriva oricui. Cred că eram echipe destul de similare: foarte solide în apărare, cu fundași buni și, în atac, cu jucători care puteau marca multe goluri.”

Favoriții lui Dahlin pentru Mondialul din 2026

„Brazilia va fi mereu acolo. Franța, desigur. Argentina, dar și Spania. Aceste patru vor fi acolo sus.”

Tricou semnat de Răducioiu, în dar pentru Dahlin

La final, Martin Dahlin a primit tricoul de retragere al Generației de Aur, oferit de Florin Răducioiu cu sprijinul Superbet.

„Mai am unul similar acasă, de la meciul de atunci”, și-a amintit zâmbind Dahlin.

