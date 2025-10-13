SuperMondial | Răducioiu l-a vizitat pe Dahlin la Stockholm: „Putea să câștige oricine, noi am avut noroc” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 13 octombrie 2025, 14:29

Florin Răducioiu și Dahlin, la SuperMondial

Florin Răducioiu a mers la Stockholm, acasă la Martin Dahlin, adversarul din sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1994 – meciul care a pus capăt visului României de a deveni campioană mondială. 

Dahlin a fost pe teren și a lovit bara, în timp ce Răducioiu a marcat de două ori. Dar nu a fost suficient – România a fost eliminată de Suedia la loviturile de departajare, iar nordicii au terminat turneul pe locul 3. 

Dahlin: „Am avut noroc. Putea să se termine oricum.” 

„A fost un meci important pentru noi. Eram foarte fericiți că ne-am calificat la Campionatul Mondial din 1994 și apoi am intrat în turneu știind că avem șanse mari să învingem unele dintre cele mai bune echipe din lume. 

Și, în final, am jucat un sfert de finală dramatic împotriva României. Din fericire, am câștigat la penalty-uri. Desigur, am avut puțin noroc. Am șutat în bară în timpul regulamentar, meciul s-a încheiat egal și am avut noroc la loviturile de departajare. Putea să se termine în orice fel, dar, în final, noi am ajuns în semifinală.” 

„Țările mici au tot mai puține șanse să impresioneze la Mondial” 

Cupa Mondială din SUA 1994 a fost apogeul fotbalului atât pentru România, cât și pentru Suedia. De atunci, ambele națiuni au avut tot mai rar ocazia să impresioneze pe cea mai mare scenă. 

„Cred că suntem țări prea mici. Pentru ca Suedia să câștige medalia de bronz, aveam 8 milioane de locuitori atunci, acum avem 10 milioane. Un sfert de finală nu se întâmplă des. 

Desigur, vom mai avea ocazia, dar devine tot mai greu pentru țările mici să bată marile națiuni. Sunt câteva exemple, dar sunt rare. E greu pentru țările mici să se impună.” 

Anii de glorie în Bundesliga 

În 1994, Dahlin era într-o formă excelentă – a fost desemnat cel mai bun jucător străin din Bundesliga, iar la Borussia Mönchengladbach, unde a fost coleg cu Ionuț Lupescu, a avut cifre impresionante: 50 de goluri în 100 de meciuri. 

Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploilePrognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
„Eram foarte fericit în Germania. Aveam o echipă foarte puternică, cu jucători precum Effenberg sau Patrick Andersson. Am câștigat Cupa Germaniei, iar acei ani au fost cei mai buni din cariera mea.  Să fiu onorat cu titlul de cel mai bun jucător străin a fost o adevărată onoare.” 

Răducioiu și Dahlin – golgheterii Mondialului din ’94 

Ambii au marcat câte patru goluri la turneul final din SUA, dar suedezul recunoaște că putea face și mai mult. 

Îmi zic mereu că trebuia să mai joc două meciuri și să mai dau două goluri. Am ratat un meci în grupe și apoi finala mică, cu Bulgaria. 

Dacă aș fi jucat încă două meciuri, sigur înscriam cel puțin un gol. Dar când privesc înapoi, sunt mândru că am făcut parte din acea echipă. Aveam mulți jucători buni, dar eram o echipă unită, foarte puternică.” 

„Meciul cu România a fost unul dintre cele mai emoționante din istoria World Cup” 

„Oriunde merg, după atâția ani, mulți oameni vorbesc despre acel Mondial – și desigur despre meciul împotriva României. 

A fost unul dintre cele mai emoționante meciuri din istoria Cupei Mondiale. Felul în care s-a schimbat scorul, apoi loviturile de departajare… A fost un meci dramatic, uimitor. Și, în final, am câștigat.” 

Dahlin își amintește clar și de rivalii din acea zi: 

„Te țin minte pe tine, pe Hagi, desigur, și pe Ionuț Lupescu, cu care am fost coleg în Germania pentru un sezon sau două.” 

„România și Suedia – echipe asemănătoare, cu fotbal ofensiv” 

„Echipele noastre erau asemănătoare. Un fotbal ofensiv, foarte eficient, cu jucători interesanți în atac, capabili să marcheze împotriva oricui. Cred că eram echipe destul de similare: foarte solide în apărare, cu fundași buni și, în atac, cu jucători care puteau marca multe goluri.” 

Favoriții lui Dahlin pentru Mondialul din 2026 

„Brazilia va fi mereu acolo. Franța, desigur. Argentina, dar și Spania. Aceste patru vor fi acolo sus.” 

Tricou semnat de Răducioiu, în dar pentru Dahlin 

La final, Martin Dahlin a primit tricoul de retragere al Generației de Aur, oferit de Florin Răducioiu cu sprijinul Superbet. 

„Mai am unul similar acasă, de la meciul de atunci”, și-a amintit zâmbind Dahlin. 

SuperMondial continuă! 

SuperMondial continuă la Antena 1, cu noi invitați de top din fotbalul mondial!

Antena transmite exclusiv în România Cupa Mondială din 2026 și 2030!

Hai, România! În fiecare zi! 

